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20 июня, 15:00

10 фотопримеров, что такое шринкфляция, или как производители обманывают нас, не стесняясь

Шринкфляция — это когда вместо того, чтобы открыто поднимать цены на товары, производитель уменьшает размер фасовок или не докладывает часть товара в упаковки. Иногда такие хитрости доходят до маразма...

"Самый большой кусок от этого ролла достался руководству кафе", — ottercorrect.

Фото © Reddit / ottercorrect

Фото © Reddit / ottercorrect

"Тоблерон". Справа — каким он был раньше, слева — то, что сейчас", — Flying_Dutchmen_13.

Фото © Reddit / Flying_Dutchmen_13

Фото © Reddit / Flying_Dutchmen_13

"Было 160 салфеток, стало 144. Цена, конечно же, не изменилась", — Flying_Dutchmen_13.

Фото © Reddit / Flying_Dutchmen_13

Фото © Reddit / Flying_Dutchmen_13

"Шринкфляция во всей красе", — Flying_Dutchmen_13.

Фото © Reddit / Flying_Dutchmen_13

Фото © Reddit / Flying_Dutchmen_13

"Блестящим стикером меня не обмануть, я же вижу, что вес стал меньше на 50 граммов", — Safe_Investigator_25.

Фото © Reddit / Safe_Investigator_25

Фото © Reddit / Safe_Investigator_25

"Даже упаковку сделали специальную, чтобы не сразу было заметно, что печенек стало на одну меньше", — Sad-Hill876.

Фото © Reddit / Sad-Hill876

Фото © Reddit / Sad-Hill876

"Обманывают своих покупателей с помощью шринкфляции. Бутылка на треть стала меньше, а на полке магазина и не заметишь!" — Flying_Dutchmen_13.

Фото © Reddit / Flying_Dutchmen_13

Фото © Reddit / Flying_Dutchmen_13

"Ещё как минимум три конфеты бы туда влезло. Но под стикером даже не видно, что упаковка наполовину пустая, — нужно переворачивать", — ImAHappyKangaroo.

Фото © Reddit / ImAHappyKangaroo

Фото © Reddit / ImAHappyKangaroo

"Даже конфеты внутри полые!" TommyWalker1237.

Фото © Reddit / TommyWalker1237

Фото © Reddit / TommyWalker1237

"Средства меньше на 25%, а цена-то осталась прежней! RealLettuce1782.

Фото © Reddit / RealLettuce1782

Фото © Reddit / RealLettuce1782

10 ужасных детских игрушек, производителей которых пора судить за сломанную психику родителей

10 ужасных детских игрушек, производителей которых пора судить за сломанную психику родителей

Обложка ©

Reddit / Sad-Hill876, ImAHappyKangaroo

Сергей Трофимов
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