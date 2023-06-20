10 фотопримеров, что такое шринкфляция, или как производители обманывают нас, не стесняясь
Шринкфляция — это когда вместо того, чтобы открыто поднимать цены на товары, производитель уменьшает размер фасовок или не докладывает часть товара в упаковки. Иногда такие хитрости доходят до маразма...
"Самый большой кусок от этого ролла достался руководству кафе", — ottercorrect.
Фото © Reddit / ottercorrect
"Тоблерон". Справа — каким он был раньше, слева — то, что сейчас", — Flying_Dutchmen_13.
"Было 160 салфеток, стало 144. Цена, конечно же, не изменилась", — Flying_Dutchmen_13.
"Шринкфляция во всей красе", — Flying_Dutchmen_13.
"Блестящим стикером меня не обмануть, я же вижу, что вес стал меньше на 50 граммов", — Safe_Investigator_25.
Фото © Reddit / Safe_Investigator_25
"Даже упаковку сделали специальную, чтобы не сразу было заметно, что печенек стало на одну меньше", — Sad-Hill876.
Фото © Reddit / Sad-Hill876
"Обманывают своих покупателей с помощью шринкфляции. Бутылка на треть стала меньше, а на полке магазина и не заметишь!" — Flying_Dutchmen_13.
"Ещё как минимум три конфеты бы туда влезло. Но под стикером даже не видно, что упаковка наполовину пустая, — нужно переворачивать", — ImAHappyKangaroo.
Фото © Reddit / ImAHappyKangaroo
"Даже конфеты внутри полые!" — TommyWalker1237.
Фото © Reddit / TommyWalker1237
"Средства меньше на 25%, а цена-то осталась прежней! — RealLettuce1782.
Фото © Reddit / RealLettuce1782
Reddit / Sad-Hill876, ImAHappyKangaroo