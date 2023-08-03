Россияне поставили точку в споре, что лучше — арбуз или дыня

3 августа отмечается Международный день арбуза. Считается, что после этого праздника уже можно смело открывать сезон и покупать арбуз, который точно будет спелым и вкусным. В честь праздника kp.ru решил выяснить, кто же наконец победит в этой вечной битве — арбуз или дыня.

Результаты голосования показали, что главным лакомством лета для россиян всё же остаётся арбуз: его выбрали целых 39% опрошенных, а вот за дыню проголосовало всего 16%. Но стоит отметить, что ещё 39% так и не смогли сделать выбор, потому что одинаково любят и то и другое.

"Обожаю всё! С удовольствием покупаем и едим и арбузы, и дыни", — призналась участница опроса.

При этом нашлись и те, кто "не особо-то любят арбузы с дынями" (6%) и отдают предпочтение другим летним фруктам и ягодам — черешне, персикам и абрикосам. В голосовании принимали участие 10,7 тысячи человек.