Врач назвал причины есть арбузы и дыни в августе

В России дыни и арбузы очень любят — и есть за что, ведь они содержат множество полезных витаминов и очень полезны для ЖКТ. Об этом рассказал психотерапевт Марсель Сультеев.

Более того, бахчевые улучшают настроение даже на подсознательном уровне, рассказал врач. Часто бывает так, что человек вспомнил запах арбуза или дыни и улыбается. Их можно есть только летом, в отличие от многих других продуктов, отсюда крепкая ассоциация с самым солнечным временем года. А эндорфин и дофамин, вырабатывающиеся у человека, который ест арбуз, очень хорошо влияют на сон.