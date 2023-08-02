Врач назвал причины есть арбузы и дыни в августе
Психотерапевт Сультеев: Арбузы и дыни делают сон дольше и крепче
В России дыни и арбузы очень любят — и есть за что, ведь они содержат множество полезных витаминов и очень полезны для ЖКТ. Об этом рассказал психотерапевт Марсель Сультеев.
"Когда у человека с желудком всё хорошо, у него повышается настроение. Когда организм человека насыщен витаминами, ему хочется радоваться, стремиться к чему-то, достигать целей, люди более продуктивны", — объяснил врач в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Более того, бахчевые улучшают настроение даже на подсознательном уровне, рассказал врач. Часто бывает так, что человек вспомнил запах арбуза или дыни и улыбается. Их можно есть только летом, в отличие от многих других продуктов, отсюда крепкая ассоциация с самым солнечным временем года. А эндорфин и дофамин, вырабатывающиеся у человека, который ест арбуз, очень хорошо влияют на сон.
С бахчевыми связано и множество мифов. Врач-эндокринолог Екатерина Баланина рассказала, что, к примеру, арбузная диета, с помощью которой пытаются похудеть многие женщины, бесполезна. Кроме того, арбузы противопоказаны людям с нарушениями углеводного обмена и лишним весом, ведь в них много сахаров.
Да и дыня тоже может быть опасна, добавила эксперт. Она может вызывать сильную аллергическую реакцию, а ещё людям с нарушениями углеводного обмена, лишним весом и сахарным диабетом можно есть эти плоды в самых ограниченных количествах.
Ранее шеф-повар Игорь Виленский рассказал, как выбрать сладкий и спелый арбуз. Также он рассказал, какой формы должен быть плод.
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