Терапевт рассказала, можно ли заболеть из-за слишком холодного арбуза

Многие люди испытывают дискомфорт, когда едят слишком холодный арбуз или мороженое — сводит дёсны и зубы. Такая реакция возможна, особенно, если у вас есть пародонтоз, который является маркером любого аутоиммунного заболевания. Может ли арбуз привести, например, к ангине, рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

"Когда едим холодное мороженое, арбуз, то это, конечно, может привести к обострению этого заболевания (у людей с аутоиммунными заболеваниями. — Прим. Лайфа). То есть это та инфекция, которая есть в организме человека, но в нормальных условиях, когда нет переохлаждения, она не активирована. А когда в организм попадает холод, то это может случиться. Как только у нас воспаляются дёсны, сразу воспаляется горло. Может быть даже ангина", — рассказала медик "Газете.ru".

Терапевт призвала опасаться охлаждённых продуктов прежде всего пациентов со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями. А на здорового человека, по её словам, холодный арбуз негативно не повлияет.