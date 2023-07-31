Российские полярники вырастили арбузы в самой холодной точке Земли
Полярники российской станции "Восток" вырастили урожай арбузов в Антарктиде
Арбуз, который вырастили полярники в Антарктиде. Обложка © Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)
Полярники российской станции "Восток" впервые вырастили урожай арбузов в Антарктиде. Всего удалось получить восемь ягод. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Арбузы, которые вырастили полярники в Антарктиде. Фото © Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)
"Учёные... успешно завершили первый эксперимент по выращиванию арбузов на антарктической станции "Восток" — в самом холодном месте Земли", — говорится в пресс-релизе.
В результате на шести растениях двух разных сортов созрело восемь спелых и сладких арбузов. Максимальный вес одного плода достиг одного килограмма, а диаметр — 13 сантиметров. Посадили их в конце апреля. Скороспелые сорта были специально отобраны по вкусовым качествам, а также по способности адаптироваться к низкому атмосферному давлению и дефициту кислорода. Для выращивания полярники использовали фитотехкомплекс, специально разработанный институтом на станции, а также тонкослойный почвозаменитель, питательные растворы и специально подобранный световой спектр.
"Текущие эксперименты позволяют создать базу для обоснования и последующего определения необходимых площадей, объёмов посадочного материала, количества специалистов. Работы в этом направлении будут продолжены", — подчеркнул директор института Александр Макаров.
Ранее выяснилось, что пчёлы строят пяти- и семисторонние соты для плавного расширения размера ячеек при необходимости. К такому выводу учёные пришли, проанализировав свыше 20 тысяч сот.