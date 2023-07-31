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31 июля, 13:42

Российские полярники вырастили арбузы в самой холодной точке Земли

Полярники российской станции "Восток" вырастили урожай арбузов в Антарктиде

<p>Арбуз, который вырастили полярники в Антарктиде. Обложка © <a href="https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/arbuzy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)</a></p>

Арбуз, который вырастили полярники в Антарктиде. Обложка © Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)

Полярники российской станции "Восток" впервые вырастили урожай арбузов в Антарктиде. Всего удалось получить восемь ягод. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Арбузы, которые вырастили полярники в Антарктиде. Фото © Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)

Арбузы, которые вырастили полярники в Антарктиде. Фото © Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)

"Учёные... успешно завершили первый эксперимент по выращиванию арбузов на антарктической станции "Восток" — в самом холодном месте Земли", говорится в пресс-релизе.

В результате на шести растениях двух разных сортов созрело восемь спелых и сладких арбузов. Максимальный вес одного плода достиг одного килограмма, а диаметр — 13 сантиметров. Посадили их в конце апреля. Скороспелые сорта были специально отобраны по вкусовым качествам, а также по способности адаптироваться к низкому атмосферному давлению и дефициту кислорода. Для выращивания полярники использовали фитотехкомплекс, специально разработанный институтом на станции, а также тонкослойный почвозаменитель, питательные растворы и специально подобранный световой спектр.

"Текущие эксперименты позволяют создать базу для обоснования и последующего определения необходимых площадей, объёмов посадочного материала, количества специалистов. Работы в этом направлении будут продолжены", — подчеркнул директор института Александр Макаров.

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Ранее выяснилось, что пчёлы строят пяти- и семисторонние соты для плавного расширения размера ячеек при необходимости. К такому выводу учёные пришли, проанализировав свыше 20 тысяч сот.

Светлана Оперук
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