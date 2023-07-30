Американские учёные напечатали на 3D-принтере работающий желудочек сердца

Специалисты из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона в США напечатали на 3D-принтере способный к сокращению желудочек сердца из живых клеток миокарда. Сделать это им позволили созданные гидрогелевые чернила, которые были наполнены желатиновыми волокнами (FIG).

Согласно публикации учёных в журнале Nature Materials, конусообразный образец способен сокращаться и расслабляться в ответ на электрическую стимуляцию. Для создания чернил FIG использовалась технология ротационного струйного прядения, которая похожа на процесс изготовления сахарной ваты. Материал способен пройти в жидком виде через печатное сопло, а после печати сохранять форму. Так можно создавать трёхмерные объекты без использования дополнительных каркасов.

Эксперты говорят, что по сравнению с сердцем модель желудочка сильно упрощена. Сейчас они думают, как создать более реалистичные ткани с более толстыми мышечными стенками, которые позволят лучше перекачивать жидкость.

"Несмотря на то что образец не такой прочный, как реальная ткань сердца, напечатанный на 3D-принтере желудочек может перекачивать в 5–20 раз больше объёма жидкости, чем предыдущие камеры сердца, напечатанные на 3D-принтере", — отметили учёные.

В будущем они планируют создать ткани для замены повреждённых сердечных структур.