Учёные выяснили реакцию мозга на движения головой и вибрацию

Человеческий мозг перемещается внутри черепа при любых движениях головы, что может вызывать деформацию тканей. Результаты исследования учёных из Университета Вашингтона в Сент-Луисе публикует Journal of Biomechanical Engineering.

Ранее, чтобы понять природу черепно-мозговых травм, специалистам приходилось использовать животных или трупы. В данном же исследовании они измерили импульсную реакцию мозга шестерых добровольцев, которые осторожно вращали головой из стороны в сторону в аппарате МРТ. В другом эксперименте на головы добровольцев оказывалось лёгкое звуковое давление с помощью динамика — как при тряске в транспорте на плохой дороге, — чтобы исследовать гармоническую реакцию. Измерение производили с помощью МР-эластографии — этот способ сочетает сканы МРТ с низкочастотными вибрациями и позволяет создать наглядную карту с информацией о человеческих тканях.

Выяснилось, что при покачиваниях головы из стороны в сторону идут ответные волны на нескольких частотах, при вибрации же ответ более простой и стабильный. Зафиксированы также индивидуальные реакции, обусловленные возрастом, особенностями строения черепа и размерами отдельных зон мозга. Эти данные помогут в понимании мозговой биомеханики и разработке защитных шлемов для головы.