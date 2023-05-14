Учёные нашли возможную причину болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона может быть вызвана распространённой бактерией, которая обитает в кишечнике человека. Об этом заявили учёные из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии, их исследование появилось в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Небольшие белковые образования, более известные как тельца Леви, скапливаются в клетках определённых областей мозга пациентов с болезнью Паркинсона. Тельца Леви в основном состоят из белка альфа-синуклеина. Хотя болезнь Паркинсона способна передаваться по наследству, генетикой можно объяснить всего 10–15 процентов всех случаев заболевания. Согласно данным прошлых исследований, тяжесть симптомов при болезни Паркинсона можно считать пропорциональной концентрации бактерий Desulfovibrio в кале пациентов.

В новом исследовании эксперты изучили образцы фекалий у десяти пациентов с болезнью Паркинсона и их здоровых супругов, выделили все присутствующие штаммы Desulfovibrio. Микробы затем были скормлены червям, которые были генетически модифицированы и могли синтезировать альфа-синуклеин человека. Как выяснили учёные, черви с бактериями Desulfovibrio образовывали скопления альфа-синуклеина с гораздо большей скоростью, а также были крупнее. Кроме того, эти черви умирали чаще, чем контрольные животные. Штаммы Desulfovibrio, полученные от пациентов с болезнью Паркинсона, образовывали больше скоплений aльфа-синуклеина, чем штаммы, собранные от здоровых людей.

Учёные полагают, что их исследование позволит выявлять людей с высоким риском болезни Паркинсона по анализу кишечного микробиома. Также возможно, что излечение от некоторых штаммов бактерий Desulfovibrio способно облегчить симптомы болезни Паркинсона.