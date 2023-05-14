Учёные разработали пластырь для лечения аллергии на арахис у детей
New England Journal of Medicine: Создан пластырь для лечения аллергии на арахис
Международная команда учёных разработала пластырь для лечения аллергии на арахис у детей. Как пишет New England Journal of Medicine, средство под названием Viaskin является формой иммунотерапии. Дети постепенно подвергаются воздействию небольших частиц арахисового белка в качестве тренировки их иммунной системы на переносимость аллергена.
В испытаниях участвовало 362 ребёнка в возрасте от одного года до трёх лет. Им либо назначали настоящий пластырь, либо клеили плацебо каждый день в течение года. В первой группе у 67% была достигнута иммунная устойчивость, во второй — у 33%.
Результатом стала возможность съесть до четырёх ядер орехов арахиса. Самым распространённым побочным эффектом стала кожная сыпь. Менее 2% участников испытали системные симптомы лёгкой или умеренной степени.
Ранее Лайф писал, что педиатр перечислила весенние заболевания, которые опасно лечить дома. Например, острые респираторные вирусные инфекции — самое распространённое заболевание в весенний период. В какой форме будет протекать болезнь, зависит от иммунитета.
Freepik