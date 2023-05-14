Учёные разработали пластырь для лечения аллергии на арахис у детей

Международная команда учёных разработала пластырь для лечения аллергии на арахис у детей. Как пишет New England Journal of Medicine, средство под названием Viaskin является формой иммунотерапии. Дети постепенно подвергаются воздействию небольших частиц арахисового белка в качестве тренировки их иммунной системы на переносимость аллергена.

В испытаниях участвовало 362 ребёнка в возрасте от одного года до трёх лет. Им либо назначали настоящий пластырь, либо клеили плацебо каждый день в течение года. В первой группе у 67% была достигнута иммунная устойчивость, во второй — у 33%.

Результатом стала возможность съесть до четырёх ядер орехов арахиса. Самым распространённым побочным эффектом стала кожная сыпь. Менее 2% участников испытали системные симптомы лёгкой или умеренной степени.