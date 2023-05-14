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13 мая, 23:06

Учёные разработали пластырь для лечения аллергии на арахис у детей

New England Journal of Medicine: Создан пластырь для лечения аллергии на арахис

Международная команда учёных разработала пластырь для лечения аллергии на арахис у детей. Как пишет New England Journal of Medicine, средство под названием Viaskin является формой иммунотерапии. Дети постепенно подвергаются воздействию небольших частиц арахисового белка в качестве тренировки их иммунной системы на переносимость аллергена.

В испытаниях участвовало 362 ребёнка в возрасте от одного года до трёх лет. Им либо назначали настоящий пластырь, либо клеили плацебо каждый день в течение года. В первой группе у 67% была достигнута иммунная устойчивость, во второй — у 33%.

Результатом стала возможность съесть до четырёх ядер орехов арахиса. Самым распространённым побочным эффектом стала кожная сыпь. Менее 2% участников испытали системные симптомы лёгкой или умеренной степени.

Названы самые полезные для здоровья виды орехов

Названы самые полезные для здоровья виды орехов

Ранее Лайф писал, что педиатр перечислила весенние заболевания, которые опасно лечить дома. Например, острые респираторные вирусные инфекции — самое распространённое заболевание в весенний период. В какой форме будет протекать болезнь, зависит от иммунитета.

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Арина Родионова
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