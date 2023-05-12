Учёные заявили об опасности развития болезни Альцгеймера из-за ковыряния в носу

Австралийские учёные выяснили, что ковыряние в носу или выдёргивание оттуда волос может привести к серьёзным изменениям в мозге и увеличивает риск развития деменции. Исследование специалистов появилось в научном журнале Scientific Reports.

Авторы работы утверждают, что влиянию плохих привычек подвержено примерно 90% людей. Ковыряние в носу и выщипывание оттуда волос грозит повреждением слизистой оболочки и возможностью лёгкого попадания бактерий в мозг. В будущем патогены могут спровоцировать необратимые последствия в нервной системе и головном мозге. Уточняется, что микрофлора носовой полости идеально подходит для развития бактерий, которые способны увеличивать риск развития болезни Альцгеймера.

Проведённый учёными эксперимент показал путь бактерии хламидийной пневмонии по обонятельному нерву. Через нос они попадают в мозг, где появляются бета-амилоидные бляшки — маркеры болезни Альцгеймера. Специалисты призывают людей не ковыряться в носу и не вырывать оттуда волоски.