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2 марта, 14:50

Терапевт перечислила распространённые причины частых носовых кровотечений

Терапевт Коваленко: Постоянные носовые кровотечения могут быть вызваны повышенным давлением

Постоянные кровотечения из носа могут быть связаны с системными заболеваниями, среди которых повышенное давление, аутоимунные и гормональные нарушения, а также недостаток некоторых витаминов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила терапевт клиники Medical On города Новосибирска Юлия Коваленко.

Специалист пояснила, что причины кровотечений можно разделить на две группы: общие и местные. Первые связаны с системными заболеваниями, а вторые — с особенностями кровоснабжения в носовой полости.

"Из местных причин самыми распространёнными являются последствия травм носа и операций на слизистой оболочке носа, пылевое специфическое воздействие вредных веществ, врождённые особенности строения сосудистого сплетения носа или участка сосудистой стенки", — отметила Коваленко.

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По словам эксперта, в результате заживления происходит либо избыточное разрастание слизистой, которая обильно кровоснабжается, либо её истончение, то есть атрофия. В данном случае даже высмаркивание и длительное нахождение в наклоне могут вызвать кровотечение. При этом атрофия слизистой может быть и следствием злоупотребления сосудосуживающими каплями.

Самой простой причиной кровотечения, по словам Коваленко, является ковыряние в носу. Сюда же относится повреждение слизистой ногтем пальца или ватной палочкой.

Ранее врач Зайцев заявил, что сосудосуживающие капли не помогают при лечении насморка. Такой способ справиться с недугом является не более чем самообманом, считает специалист.

Обложка ©

Freepik

Никита Осипов
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