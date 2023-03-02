Терапевт перечислила распространённые причины частых носовых кровотечений

Постоянные кровотечения из носа могут быть связаны с системными заболеваниями, среди которых повышенное давление, аутоимунные и гормональные нарушения, а также недостаток некоторых витаминов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила терапевт клиники Medical On города Новосибирска Юлия Коваленко.

Специалист пояснила, что причины кровотечений можно разделить на две группы: общие и местные. Первые связаны с системными заболеваниями, а вторые — с особенностями кровоснабжения в носовой полости.

"Из местных причин самыми распространёнными являются последствия травм носа и операций на слизистой оболочке носа, пылевое специфическое воздействие вредных веществ, врождённые особенности строения сосудистого сплетения носа или участка сосудистой стенки", — отметила Коваленко.

По словам эксперта, в результате заживления происходит либо избыточное разрастание слизистой, которая обильно кровоснабжается, либо её истончение, то есть атрофия. В данном случае даже высмаркивание и длительное нахождение в наклоне могут вызвать кровотечение. При этом атрофия слизистой может быть и следствием злоупотребления сосудосуживающими каплями.

Самой простой причиной кровотечения, по словам Коваленко, является ковыряние в носу. Сюда же относится повреждение слизистой ногтем пальца или ватной палочкой.