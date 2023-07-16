Учёные выяснили лучшее хобби для снижения риска деменции

Компьютер, кроссворды и шахматы оказались самыми действенными способами в борьбе с деменцией. Об этом свидетельствует исследование учёных из Университета Монаша, результаты которого опубликованы в медицинском журнале JAMA Network Open.

В ходе эксперимента учёные проанализировали данные более 10 тысяч пожилых австралийцев и обнаружили, что у тех, кто вёл дневники, пользовался ПК и часто разгадывал кроссворды, вероятность развития деменции была на 9–11% ниже. При этом творческое хобби, в том числе вязание и рисование, уменьшали риск возникновения недуга на 7%.

Только в прошлом году во всём мире было зафиксировано 55 миллионов человек с деменцией. При этом ежегодно врачи выявляют ещё 10 миллионов новых случаев. По словам авторов исследования, определение стратегий предотвращения или замедления деменции является одной из важнейших глобальных задач.

Исследователи также отметили, что их работа не говорит о наличии причинно-следственной связи между видами досуга и снижением риска деменции. Кроме того, вполне возможно, что у людей, предпочитающих более интеллектуальное хобби, также есть некоторые черты личности, которые связаны с более здоровым образом жизни.