Запор может быть первым симптомом деменции, предупредил врач

Деменция характеризуется снижением памяти и нарушением различных когнитивных функций человека, то есть фактически является приобретённой формой слабоумия. О симптомах этого заболевания и о том, как с ним бороться, рассказал врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники "Госпитальная", кандидат медицинских наук Игорь Куреков в беседе с RT.

По его словам, деменция связана с органическими поражениями головного мозга при сосудистых заболеваниях, болезни Альцгеймера, черепно-мозговых травмах и опухолях.

Среди симптомов врач выделил проблемы с памятью, дезориентированность в пространстве и времени, чрезмерное отвлечение, странные или навязчивые мысли, усталость, ложные воспоминания, нарушение режима сна, неряшливость, трудности с артикуляцией, произношением слов, написанием разборчивого письма, резкие и частые перепады настроения или, наоборот, безразличие, а в редких случаях даже слуховые и зрительные галлюцинации.

Причём в первое время, отметил психиатр, болезнь может проявляться в проблемах с организацией и планированием, пищеварением, запорах, личностных изменениях, трудностях с артикуляцией и произношением слов, а также неспособности ориентироваться в незнакомых местах.

В случае выявления любого из вышеназванных симптомов Куреков призвал обратиться к специалисту — неврологу или психиатру. Причём медицина, отметил доктор, сможет лишь замедлить гибель нервных клеток, но не обратить.

"Но если состояние — это результат травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно", — добавил он.

Врач призвал внимательно относиться к состоянию своих близких, но не делать поспешных выводов и не ставить диагнозы самостоятельно: тревогу необходимо бить тогда, когда симптомы сохраняются на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, схожие проблемы присущи людям в состоянии стресса.