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8 июля, 02:24

Названы опасные причины появления мушек перед глазами

Невролог Чудинская: Причиной мушек перед глазами может стать поражение сосудов

Одной из причин частого появления мушек перед глазами может быть высокое или низкое артериальное давление, рассказала "Газете.ru" врач-невролог АО "Медицина" Галина Чудинская. Поэтому если они начинают беспокоить часто, то нужно срочно обращаться к врачу.

Ещё одна возможная причина такого неприятного явления — ретинопатия, то есть поражение сосудов. В этом случае человек может временами хуже видеть — чёткость "картинки" размывается. Также в поле зрения могут появляться крупные пятна. Недуг возникает и при воспалении сосудистых оболочек, сетчатки глаза либо обеих структур.

"Параллельно пациент, скорее всего, будет отмечать фотопсию — вспышки света. Часто снижается чёткость зрения, страдает видимость в темноте. Инфекционные заболевания в запущенных случаях способны вызывать слепоту", — пояснила врач.

По её словам, если начинает отслаиваться стекловидное тело и сетчатка, то, кроме мушек, перед глазами могут появляться искры, вспышки. Всё это может сопровождаться снижением остроты зрения и ощущением тумана в глазах.

Ещё одна возможная причина мушек — вертебробазилярная недостаточность, то есть нарушение кровотока в артериях позвоночника. Такое бывает при остеохондрозе шейного отдела позвоночного столба. По словам специалиста, проявление симптомов можно снизить, если вовремя начать лечиться. Если же не брать во внимание эти проблемы, можно в итоге лишиться зрения, предупредила Чудинская.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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