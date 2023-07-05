В курганской школе мальчик воткнул сверстнику стекло прямо в глаз

В Кургане у ученика младших классов школы № 22 стало падать зрение после драки со сверстником. Ребёнок получил проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза. О подробностях случившегося рассказала мама пострадавшего Екатерина Филатова. По её словам, в школе был организован планетарий вместо одного из уроков.

"Во время этого мероприятия у моего ребёнка произошла драка. Как пояснил мой ребёнок, он поднял руку, чтобы что-то спросить у сотрудника планетария, и нечаянно задел мальчика из параллельного класса. После этого мальчик агрессивно отреагировал и ударил кулаком в лицо", — отметила она в беседе с Ura.ru.

В результате в глаз ребёнка воткнулось стекло от очков. Женщина уточнила, что педагогов в купол, где и был планетарий, не пустили — якобы для них не были рассчитаны места. По её словам, находящиеся внутри сотрудники даже не пытались остановить драку, в итоге мальчика без сопровождения отправили к классному руководителю, которая обработала глаз перекисью, — школьного врача на месте не было. Никто из работников не вызвал скорую.

Примечательно, что о случившемся родители узнали не от сотрудников школы. Филатовой рассказал об инциденте муж, который забирал ребёнка. Сейчас мальчик проходит реабилитацию — у него остался шрам. Из-за случившегося школьнику даже придётся уйти из спортивной секции.

Правоохранители отказались привлекать сотрудников школы и работников планетария к ответственности за халатность, так как у ребёнка вред средней тяжести — женщина отметила, что наказывают за тяжкий. Вышли сухими из воды и родители обидчика. В Управлении МВД России по Кургану проводят проверку. Родители пострадавшего подали иск на возмещение морального ущерба к школе и организации, которая проводила планетарий.