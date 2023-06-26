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26 июня, 12:24

В Новосибирске у семиклассника после драки нашли дробь во лбу

В Новосибирске врачи обнаружили у госпитализированного после пьяной вечеринки семиклассника дробь, застрявшую в правой части головы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 14-летний школьник напился и, предварительно, подрался. Его госпитализировали в районную больницу с ушибом головного мозга средней тяжести, оскольчатым переломом лобной кости, ссадинами и множественными ушибами. При обследовании медики также обнаружили дробь в правой лобной области.

Сам подросток рассказал несколько другую версию. Якобы неизвестный напал на него примерно три недели назад и выстрелил ему в голову, после чего скрылся. Школьник утверждает, что все детали той истории не помнит. Впрочем, как и подробности вечеринки, после которой он оказался в больнице. К делу подключилась полиция, правоохранителям предстоит установить все обстоятельства этого загадочного происшествия.

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Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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