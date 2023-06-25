В Москве пьяный мужчина избил девятиклассника и приставал к школьнице

В Москве пьяный мужчина избил девятиклассника. Перед этим неадекват приставал к школьнице. Всё произошло в столичном парке "Кузьминки", сообщает телеграм-канал SHOT.

Пьяный мужчина избил подростка и приставал к несовершеннолетней девушке в парке в Москве. Видео © SHOT

Компания из четырёх 16-летних школьников — два парня и две девочки — гуляли по району. Позже они решили зайти в парк, чтобы отдохнуть и искупаться в водоёме. В какой-то момент молодые люди ушли в магазин, а девушки остались ждать их на берегу. Пока парней не было, к одной из несовершеннолетних начал приставать мужчина в красных шортах. Он стал что-то невнятно говорить и, по словам подруг, пытался прилечь рядом. Девушки испугались и написали друзьям, чтобы те поторопились.

Когда парни пришли, пьяный мужчина стал вести себя ещё неадекватнее: попытался приобнять девушку, а потом стал на неё заваливаться. Один из парней заступился за подругу и попросил неадеквата уйти и не приставать к несовершеннолетней девушке. После этого мужчина налетел на подростка. Он нанёс ему несколько ударов по голове, а потом применил удушающий приём. Очевидцы сумели оттащить мужчину от школьника. У парня зафиксировали синяки на лице и коленях. Дебошир какое-то время побыл в парке, но потом ушёл. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают личность напавшего.