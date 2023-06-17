Регион

Уведомления отключены

17 июня, 14:30

На Ставрополье три десятка человек подрались на цыганской свадьбе из-за бокала шампанского

SHOT: В Минводах после массовой драки на свадьбе в полицию забрали 29 человек

На цыганской свадьбе в Минеральных Водах Ставропольского края произошла массовая драка, в результате которой полицейские задержали почти 30 человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент случился в местном кафе, расположенном в центре города. Во время веселья один из гостей ненарочно опрокинул бокал шампанского на другого, из-за чего началась драка. Персонал заведения пытался успокоить их, но ничего не получалось, поэтому на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение 29 человек, на девятерых из них составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Участником кровавых разборок на Урале оказался известный боец ММА

Участником кровавых разборок на Урале оказался известный боец ММА

Ранее два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе в Москве. В результате одного человека госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров