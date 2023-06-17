На Ставрополье три десятка человек подрались на цыганской свадьбе из-за бокала шампанского

На цыганской свадьбе в Минеральных Водах Ставропольского края произошла массовая драка, в результате которой полицейские задержали почти 30 человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Инцидент случился в местном кафе, расположенном в центре города. Во время веселья один из гостей ненарочно опрокинул бокал шампанского на другого, из-за чего началась драка. Персонал заведения пытался успокоить их, но ничего не получалось, поэтому на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали в отделение 29 человек, на девятерых из них составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".