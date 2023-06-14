Участником кровавых разборок на Урале оказался известный боец ММА
В Челябинске по делу о двойном убийстве в Екатеринбурге задержали бойца MMA
Задержан один из участников массовой драки на улице Академика Бардина в Екатеринбурге, в ходе которой погибло два человека. По данным kp.ru, им оказался известный боец ММА Сухроб Давлатов.
Как рассказал руководитель организации "Дом народов Урала" Фарух Мирзоев, мотивом бойни стал денежный вопрос. Уже через несколько часов бойца удалось задержать в другом городе, где он скрывался от правосудия. Его роль в происшествии установит следствие.
"Мужчина уехал из Екатеринбурга и попытался скрыться в Челябинске. Его задержание проводили полицейские из Свердловской области", — сообщил источник в правоохранительных органах.
Также известно, что двое пострадавших после драки находятся в больнице. Точное число задержанных не уточняется. По факту убийства возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Лайф сообщал, что накануне в Екатеринбурге обнаружили тела двух мужчин на улице Академика Бардина. Трупы лежали через дорогу друг от друга. Местные жители рассказали, что незадолго до этого там была потасовка. По их словам, несколько мужчин что-то кричали и пинали машину.