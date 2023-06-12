Регион

Уведомления отключены

12 июня, 10:45

В Екатеринбурге после массовой ночной драки нашли тела двух убитых

<p>В Екатеринбурге обнаружили трупы двух мужчин. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/06/12/72391823/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

В Екатеринбурге обнаружили трупы двух мужчин. Фото © E1.ru

В Екатеринбурге обнаружили тела двух мужчин на улице Академика Бардина. Трупы лежали через дорогу друг от друга.

Массовая драка в Екатеринбурге. Видео © Telegram / E1.ru

Как сообщает портал E1.ru, тела обнаружили около четырёх утра 12 июня. Местные жители рассказали, что незадолго до этого там была потасовка. По их словам, несколько мужчин что-то кричали и пинали машину.

По данным регионального главка СКР, убитыми оказались мужчины 1985 и 2002 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

"Более подробные и точные обстоятельства произошедшего в Екатеринбурге ЧП представители МВД и регионального СКР сейчас выясняют", — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Жительница Челябинска полгода хранила расчленённый труп сожителя на балконе

Жительница Челябинска полгода хранила расчленённый труп сожителя на балконе

Ранее Лайф писал о том, что в одной из московских квартир на проспекте Маршала Жукова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров