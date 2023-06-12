В Екатеринбурге после массовой ночной драки нашли тела двух убитых
В Екатеринбурге обнаружили трупы двух мужчин. Фото © E1.ru
В Екатеринбурге обнаружили тела двух мужчин на улице Академика Бардина. Трупы лежали через дорогу друг от друга.
Массовая драка в Екатеринбурге. Видео © Telegram / E1.ru
Как сообщает портал E1.ru, тела обнаружили около четырёх утра 12 июня. Местные жители рассказали, что незадолго до этого там была потасовка. По их словам, несколько мужчин что-то кричали и пинали машину.
По данным регионального главка СКР, убитыми оказались мужчины 1985 и 2002 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
"Более подробные и точные обстоятельства произошедшего в Екатеринбурге ЧП представители МВД и регионального СКР сейчас выясняют", — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее Лайф писал о том, что в одной из московских квартир на проспекте Маршала Жукова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.