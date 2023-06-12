В Екатеринбурге после массовой ночной драки нашли тела двух убитых

В Екатеринбурге обнаружили тела двух мужчин на улице Академика Бардина. Трупы лежали через дорогу друг от друга.

Массовая драка в Екатеринбурге. Видео © Telegram / E1.ru

Как сообщает портал E1.ru, тела обнаружили около четырёх утра 12 июня. Местные жители рассказали, что незадолго до этого там была потасовка. По их словам, несколько мужчин что-то кричали и пинали машину.

По данным регионального главка СКР, убитыми оказались мужчины 1985 и 2002 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

"Более подробные и точные обстоятельства произошедшего в Екатеринбурге ЧП представители МВД и регионального СКР сейчас выясняют", — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.