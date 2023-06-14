Два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе Harat's в Москве. Как пишет SHOT, массовая драка произошла возле заведения на Белорусской около часа ночи 14 июня. В итоге один человек был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал один из гостей заведения. Его и двух барменов доставили в отдел полиции. Однако, как сообщает телеграм-канал, участников потасовки было больше: это подтверждает и видео с моментом драки.

Два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе в Москве. Видео © SHOT

В отношении трёх фигурантов составили протоколы за мелкое хулиганство. Ещё одного мужчину госпитализировали. Причины конфликта выясняются.