Регион

Уведомления отключены

14 июня, 11:11

Два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе в Москве

Два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе Harat's в Москве. Как пишет SHOT, массовая драка произошла возле заведения на Белорусской около часа ночи 14 июня. В итоге один человек был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал один из гостей заведения. Его и двух барменов доставили в отдел полиции. Однако, как сообщает телеграм-канал, участников потасовки было больше: это подтверждает и видео с моментом драки.

Два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе в Москве. Видео © SHOT

В отношении трёх фигурантов составили протоколы за мелкое хулиганство. Ещё одного мужчину госпитализировали. Причины конфликта выясняются.

Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

А ранее скандалом в баре отметился легендарный режиссёр Квентин Тарантино. Он едва не подрался из-за стула с посетителем в заведении в Каннах.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров