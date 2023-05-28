"Знаешь, кто я такой?": Тарантино едва не подрался из-за стула в баре в Каннах
Mirror: Тарантино едва не подрался с посетителем бара в Каннах из-за стула
Легендарный режиссёр Квентин Тарантино поскандалил из-за стула в лобби-баре отеля в Каннах, едва не подравшись с посетителем. Об этом сообщает газета Mirror, ссылаясь на источник.
Тарантино хотел забрать стул у мужчины. Тот отказался уступить своё место, после чего режиссёр разозлился и задал вопрос: "Разве ты не знаешь, кто я такой?". Вновь попытавшись занять стул, звезда кино привлекла внимание присутствующих, которые предложили устроить поединок. Тогда Тарантино сдался и решил занять другое место.
Ранее Лайф сообщал, что Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма. Лента получила название "Кинокритик" (The Movie Critic). Сам режиссёр уже подтвердил, что после этой работы завершит карьеру.
ТАСС / AP