"Знаешь, кто я такой?": Тарантино едва не подрался из-за стула в баре в Каннах

Легендарный режиссёр Квентин Тарантино поскандалил из-за стула в лобби-баре отеля в Каннах, едва не подравшись с посетителем. Об этом сообщает газета Mirror, ссылаясь на источник.

Тарантино хотел забрать стул у мужчины. Тот отказался уступить своё место, после чего режиссёр разозлился и задал вопрос: "Разве ты не знаешь, кто я такой?". Вновь попытавшись занять стул, звезда кино привлекла внимание присутствующих, которые предложили устроить поединок. Тогда Тарантино сдался и решил занять другое место.