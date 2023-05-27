Регион

Уведомления отключены

27 мая, 19:45

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Траектория падения"

Высшую награду 76-го Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь" — получила французская постановщица Жюстин Трие за фильм "Траектория падения" (Anatomie d’une chute). Об этом стало известно в ходе церемонии награждения.

Главную роль в картине, рассказывающей о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер.

Топ-8 сказочных нарядов Каннского фестиваля, завораживающих своей роскошью

Топ-8 сказочных нарядов Каннского фестиваля, завораживающих своей роскошью

Ранее Лайф рассказывал, как французская актриса появилась в Каннах в платье российского бренда. Фредерик Бель вышла на красную дорожку в чёрном наряде-макси с пышными рукавами и глубоким вырезом.

Обложка ©

allocine.fr

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Каннский кинофестиваль
  • Культура
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров