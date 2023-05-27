"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Траектория падения"
Высшую награду 76-го Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь" — получила французская постановщица Жюстин Трие за фильм "Траектория падения" (Anatomie d’une chute). Об этом стало известно в ходе церемонии награждения.
Главную роль в картине, рассказывающей о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер.
Ранее Лайф рассказывал, как французская актриса появилась в Каннах в платье российского бренда. Фредерик Бель вышла на красную дорожку в чёрном наряде-макси с пышными рукавами и глубоким вырезом.
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