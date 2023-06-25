На Украине пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане

На Украине генерала и бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина избили в ресторане начальник Мукачевского отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин и его подчинённые, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент случился вечером 23 июня в Ужгороде в ресторане "Три туза". В заведении Панарин вместе с подчинёнными шумно отдыхал, а Микулин проводил встречу с помощником депутата от правящей партии "Слуга народа" Людмилы Марченко Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации. Генерал сделал замечание громкой компании. В результате Панарин с приспешниками начал избивать Микулина.

"Избив Микулина прямо в заведении, группа контрразведчиков вывезла Микулина в лес, где ещё раз избили, выбив ему зубы, и отобрали мобильный телефон iPhone 14", — говорится в публикации.

В момент драки Руман сбежал из кафе и обратился в полицию. Контрразведчиков задержала группа "Корд", теперь преступники находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Новость об избиении Микулина подтвердил закарпатский журналист Виталий Глагола. Он опубликовал фото избитого генерала и сообщил об исключении Панарина в июне из Совета обороны области. Его обвинили в лоббировании незаконных схем выезда уклонистов за границу.