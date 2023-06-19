В Чехии назвавший себя героем из Мариуполя украинец избил женщину из-за сигареты
Krimi-Plzen: В Чехии пьяный украинец избил двух человек за отказ дать сигарету
В Чехии пьяный украинец избил двух человек из-за того, что они отказались дать ему сигарету. Об этом пишет портал Krimi-Plzen со ссылкой на очевидцев.
"Дама сидела под деревом, когда к ней подошёл парень и попросил сигарету. Когда она отказалась ему дать, он начал ругаться на неё по-украински и пинать ногами", — рассказала свидетельница.
На помощь женщине подбежал её знакомый, однако украинец повалил его на землю и стал бить кулаком по лицу. Свидетельница конфликта начала кричать и просить остановить драку, но мужчина не успокаивался. Тогда она позвонила в полицию и мужу. Последний находился неподалёку и смог усмирить нападавшего. Когда дебошир узнал, что едет полиция, то пытался сбежать, но у него ничего не вышло.
Прибывшие на место правоохранители задержали иностранца и провели медосвидетельствование на алкогольное опьянение. Результат теста показал 3,56 промилле. При этом мужчина хамил полицейским и повторял, что он "герой из Мариуполя", который "по колено в крови ходил".
Ранее сообщалось, что украинские беженцы, проживающие в Польше, начали вызывать тревогу у местных жителей из-за речи исключительно на русском языке. Примечательно, что проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, ни у кого из поляков нет. Политолог Аслан Рубаев объяснил неприязнь жителей страны к русскоговорящим украинцам.
Twitter / PolicieCZ