Политолог объяснил неприязнь поляков к говорящим по-русски украинцам

Жители Польши стали испытывать неприязнь к украинским беженцам, и одна из причин — русский язык, на котором они разговаривают. Об истоках этого явления порассуждал в эфире радио "Комсомольская правда" эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев.

"Польша — это всё-таки гиена Европы, она наш исторический противник. Но вдруг украинцы решили, что поляки — союзники, поляки любят Украину и готовы ей помогать. В Польше тоже прекрасно понимают, что подавляющее большинство населения Украины — этнически русские, с какой стати они должны их любить, этих русских?" — заявил Рубаев.

Политолог заметил, что это бессмысленно, Польше нужно понять, что от русофобии она ничего не выигрывает, а выигрывает тогда, "когда находится в разумных отношениях с Россией, как это было в период Советского Союза".