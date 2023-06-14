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14 июня, 11:50

Политолог объяснил неприязнь поляков к говорящим по-русски украинцам

Политолог Рубаев объяснил, почему поляки не любят русскоговорящих украинцев

Жители Польши стали испытывать неприязнь к украинским беженцам, и одна из причин — русский язык, на котором они разговаривают. Об истоках этого явления порассуждал в эфире радио "Комсомольская правда" эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев.

"Польша — это всё-таки гиена Европы, она наш исторический противник. Но вдруг украинцы решили, что поляки — союзники, поляки любят Украину и готовы ей помогать. В Польше тоже прекрасно понимают, что подавляющее большинство населения Украины — этнически русские, с какой стати они должны их любить, этих русских?" — заявил Рубаев.

Политолог заметил, что это бессмысленно, Польше нужно понять, что от русофобии она ничего не выигрывает, а выигрывает тогда, "когда находится в разумных отношениях с Россией, как это было в период Советского Союза".

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Ранее глава Союза украинцев Польши Скорка заявил, что украинские беженцы, проживающие в Польше, начали вызывать тревогу у местных жителей из-за речи исключительно на русском языке. Примечательно, что проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, ни у кого из поляков нет.

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Ирина Фальке
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