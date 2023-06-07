В Швейцарии украинец попался на перевозке денег для закупки оружия

В Швейцарии расследуется дело в отношении украинца, пойманного на перевозке денег для закупки оружия. Он доставлял на Украину через страны Европы более 3 миллионов евро. Об этом сообщает местная газета Neue Zürcher Zeitung.

Украинец, согласно информации издания, ехал на машине с литовскими номерами, задержали его в начале апреля в швейцарском кантоне Тичино на границе с Италией. Сотрудники погранслужбы обнаружили у него в авто более 172 тысяч евро (около 1 500 000 рублей). Прокуратура сообщила, что задержанный представился членом сети добровольцев. Уточняется, что это организованная группа занимается закупками оружия для Украины по всей Европе, в каждой стране которой действует таковых до 15 человек. Задачей конкретно этого "волонтёра" было перевозить деньги и распределять их в различных европейских странах.

"В течение последних четырёх месяцев он совершал такие поездки примерно раз в неделю и каждый раз распределял около 200 тысяч евро. В общей сложности, по данным прокуратуры Тичино, речь идёт о 3,2 миллиона евро. Предположительно, были закуплены винтовки, приборы ночного видения и беспилотники", — пишет газета.

При этом с украинскими таможенниками у задержанного была установлена договорённость — ранее он работал в украинских правоохранительных органах. Изначально дело завели об отмывании денег и финансировании терроризма, позже пришлось возбудить ещё одно – о нарушении закона о военных материалах. Как напоминает газета, согласно швейцарскому законодательству, "любой, кто участвует в финансировании или посредничестве в финансировании незаконной сделки с военными материалами, наказывается тюремным заключением на срок до трёх лет или штрафом".

Также сообщается, что прокуратура Тичино хотела передать дело в федеральное ведомство, но там запрос отклонили. Позже решено было, что им должна заниматься именно Генеральная прокуратура страны. Уголовный суд Швейцарии пришел к выводу, что "расследовать признаки того, что добровольцы с Украины перевозят через Швейцарию миллионы евро для закупки оружия" следует именно этому органу.