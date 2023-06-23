"Чуть не дошло до поножовщины": Поляк напал на россиянина с детьми в отеле Египта

В Египте турист из Польши оскорбил семью россиянина, а затем попытался избить его в отеле. Инцидент произошёл в Lotus Bay Beach Resort 4* в регионе Сафага.

Конфликт разгорелся, когда наш соотечественник пошёл на обед. В тот момент поляк стоял в очереди за россиянином, который ждал остальных членов семьи. Когда его сын подошёл, иностранец тут же начал негативно отзываться о гражданах РФ, а потом кричать на детей. При этом поляк требовал, чтобы россияне немедленно покинули столовую.

"Он был настроен агрессивно, хотя мужчина не был пьяным. Разговор шёл уже на повышенных тонах. Затем он напал на меня и дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила", — рассказал наш соотечественник в беседе с РИА "Новости".

Мужчина отметил, что гид был в курсе инцидента, но ничего с этим так и не сделал. Другие туристы из Европы, отдыхающие в этом отеле, лояльно настроены к россиянам, добавил он.