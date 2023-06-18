Учёные предложили использовать отходы цитрусового фрукта для борьбы с деменцией

Учёные из Университета Великой Греции в Катандзаро в ходе исследования выяснили, что пищевые волокна бергамота способны защитить клетки мозга от вредного воздействия агрегатов белков, которые накапливаются при нейродегенеративных расстройствах, в частности болезни Альцгеймера. Результаты наблюдений опубликованы в издании Plants.

Во время опытов использовались масло, сок и твёрдые отходы бергамота, который был собран в феврале 2022 года в Италии. Выяснилось, что в порошке из пищевых волокон этого цитруса есть флавоноиды и полифенолы. Они обладают антиоксидантной активностью. Таким образом, пищевые волокна бергамота способны бороться с радикалами кислорода, повреждающими клетки.

Затем учёные обработали клетки головного мозга токсичным белком, участвующим в развитии Альцгеймера. Вещества, которые были выделены из волокон бергамота, защитили от гибели многие клетки. На этом исследователи не собираются останавливаться. Они планируют провести опыты на животных, и если выводы подтвердятся, то получится создать новые лекарства от болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с гибелью клеток мозга из-за бета-амилоида.

Ежегодно в мире образуется около 15 миллионов тонн отходов цитрусовых. Создание из них лекарств или биологически активных добавок может стать экономически выгодной альтернативой утилизации, отмечают эксперты.