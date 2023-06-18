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18 июня, 14:15

Учёные предложили использовать отходы цитрусового фрукта для борьбы с деменцией

Plants: Бергамот способен защитить клетки мозга от гибели

Учёные из Университета Великой Греции в Катандзаро в ходе исследования выяснили, что пищевые волокна бергамота способны защитить клетки мозга от вредного воздействия агрегатов белков, которые накапливаются при нейродегенеративных расстройствах, в частности болезни Альцгеймера. Результаты наблюдений опубликованы в издании Plants.

Во время опытов использовались масло, сок и твёрдые отходы бергамота, который был собран в феврале 2022 года в Италии. Выяснилось, что в порошке из пищевых волокон этого цитруса есть флавоноиды и полифенолы. Они обладают антиоксидантной активностью. Таким образом, пищевые волокна бергамота способны бороться с радикалами кислорода, повреждающими клетки.

Затем учёные обработали клетки головного мозга токсичным белком, участвующим в развитии Альцгеймера. Вещества, которые были выделены из волокон бергамота, защитили от гибели многие клетки. На этом исследователи не собираются останавливаться. Они планируют провести опыты на животных, и если выводы подтвердятся, то получится создать новые лекарства от болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с гибелью клеток мозга из-за бета-амилоида.

Ежегодно в мире образуется около 15 миллионов тонн отходов цитрусовых. Создание из них лекарств или биологически активных добавок может стать экономически выгодной альтернативой утилизации, отмечают эксперты.

Невролог дал совет, как защититься от деменции

Невролог дал совет, как защититься от деменции

Ранее учёные выяснили, что проблемы с навигацией в голосовом меню звонка сигнализируют о деменции. В ходе исследования использовался специальный Гарвардский автотелефонный тест. Также участники проходили когнитивные тестирования и сканирование головного мозга.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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