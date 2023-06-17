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17 июня, 14:35

Назван ранее неизвестный признак приближающейся болезни Альцгеймера

Учёные: Проблемы с навигацией в голосовом меню звонка сигнализируют о деменции

Проблемы с ориентированием по аудиоуказаниям сигнализируют о приближающейся болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные из Гарвардской медицинской школы (США), пишет Journal of Alzheimer's Disease.

В исследовании был использован специальный Гарвардский автотелефонный тест. С помощью голосового инструктора добровольцам нужно было сделать несколько звонков (например, в медучреждение или банк). Также участники проходили когнитивные тестирования и сканирование головного мозга.

Так, практически у 30% клинически здоровых добровольцев были выявлены нарушения, характерные для ранней деменции. При этом все эти люди имели проблемы с навигацией при задачах со звонками.

Учёные заявили об опасности развития болезни Альцгеймера из-за ковыряния в носу

Учёные заявили об опасности развития болезни Альцгеймера из-за ковыряния в носу

Ранее Лайф писал, что яблоки защищают от ожирения и болезни Альцгеймера. Учёные из Университета Пенсильвании в США обнаружили в составе этих фруктов полезные вещества.

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Freepik

Наталья Исакова
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