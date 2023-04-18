Учёные раскрыли целебный эффект от регулярного употребления яблок

Учёные из Университета Пенсильвании (США) обнаружили в составе яблок вещества, позволяющие избавиться от лишнего веса и уменьшить риск появления деменции или болезни Альцгеймера, сообщает American Journal of Clinical Nutrition.

Так, в ходе исследования выяснилось, что одним из таких веществ является полифенол. По словам специалистов, он помогает контролировать изменение веса. Кроме того, достаточная его концентрация в организме предотвращает развитие диабета второго типа. Риск развития данного заболевания снижается минимум на 18%. Ещё в яблоках содержится один из самых мощных антиоксидантов — кверцетин, который защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний.

В заключение специалисты рекомендовали есть яблоки в свежем виде, поскольку именно в них содержится самая высокая концентрация полезных веществ.