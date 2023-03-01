"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 13:19

"Это яд": Диетолог рассказала о смертельной опасности яблочных косточек

Диетолог Соломатина: Чрезмерное употребление косточек от яблок может привести к смерти

Злоупотребление косточками от яблок может привести к смерти. Многие думают, что там содержится йод, поэтому едят их в большом количестве, чтобы восполнить этот элемент в организме. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Не стоит так делать, потому что там присутствует синильная кислота — это отрава. Понятно, что в небольших количествах... Но смотря сколько косточек съесть. Синильная кислота — это яд. Она может вызвать даже летальный исход, остановку дыхания. В общем, ничего хорошего", — отметила она.

При этом употребление косточек в небольших количествах не приведёт к плохим последствиям, успокоила Соломатина.

Всего одно яблоко в день снижает риск рака на 17%, а шесть — на 44%

Всего одно яблоко в день снижает риск рака на 17%, а шесть — на 44%

Ранее врач Луканова раскрыла, когда арбузные косточки могут привести к аппендициту. Гастроэнтеролог отметила, что родителям стоит быть осторожнее, угощая ребёнка этим продуктом.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров