"Это яд": Диетолог рассказала о смертельной опасности яблочных косточек

Злоупотребление косточками от яблок может привести к смерти. Многие думают, что там содержится йод, поэтому едят их в большом количестве, чтобы восполнить этот элемент в организме. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Не стоит так делать, потому что там присутствует синильная кислота — это отрава. Понятно, что в небольших количествах... Но смотря сколько косточек съесть. Синильная кислота — это яд. Она может вызвать даже летальный исход, остановку дыхания. В общем, ничего хорошего", — отметила она.

При этом употребление косточек в небольших количествах не приведёт к плохим последствиям, успокоила Соломатина.