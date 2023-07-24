У долгожителей нашли общие особенности биографии

Учёные выявили общие особенности биографии у долгожителей, которые сохранили хорошую память и ясный рассудок даже в почтенном возрасте. Среди этих особенностей — музыкальное образование и развод. Результаты работы, которую провела группа исследователей из Мадридского политехнического университета, представлены в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Анализ был проведён на основе данных многолетнего исследования Vallecas Project, в котором принимали участие люди в возрасте 70–85 лет без неврологических и психиатрических расстройств. Исследователи выбрали из них 64 долгожителя — участников от 80 лет и старше, у которых память сохранилась, как у здоровых людей возрастом на 20–30 лет моложе. Эксперты сравнили их с контрольной группой из 55 обычных пожилых людей со средним возрастом 82,4 года и типичной для этого периода жизни работой памяти.

Учёные провели ряд обследований, они также собрали демографические данные и информацию об образе жизни участников. Как оказалось, с долгожительством связаны такие факторы, как физическая активность, наличие образования и социально-экономический статус. Долгожители с музыкальным образованием и те, кто развёлся или расстался со второй половиной, встречались чаще, чем в контрольной группе. Кроме того, долгожители проявляли большую независимость в повседневной жизни и имели лучшие результаты в тестах на память и психическое здоровье.