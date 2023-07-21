Старушка отпраздновала 105-й день рождения и раскрыла секрет долголетия, который не всем по вкусу

Кстати, миссис Олкок до сих пор живёт в доме, где она родилась в 1918 году. В 76 лет она овдовела, и теперь за ней ухаживает сын Рэймонд, разведённый отец четверых детей. О своей маме он готов рассказывать часами и с большой любовью. По его словам, семья "всю жизнь относилась к ней как к королеве". И до сих пор, перед тем как пойти с утра на рыбалку, он заглядывает в спальню к матери, чтобы предложить ей чашечку чая, если она уже проснулась.