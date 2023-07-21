Старушка отпраздновала 105-й день рождения и раскрыла секрет долголетия, который не всем по вкусу
Metro: 105-летняя британка Элси Олкок назвала секретом долголетия "не сидеть без дела"
105-летняя Элси Олкок любит цветы, но сейчас за ними ухаживает её сын. Фото © Том Мэддик / SWNS.com
Старейшая жительница графства Ноттингемшир (Великобритания) раскрыла секрет долголетия, отметив 105-й день рождения. По словам миссис Элси Олкок, она прожила такую долгую жизнь благодаря тому, что никогда не сидела без дела, пишет Metro.
"Если бы у моей мамы было послание для подрастающего поколения, то оно было бы таким: "Не сиди без дела и иди на работу", — рассказал журналистам сын долгожительницы.
Кстати, миссис Олкок до сих пор живёт в доме, где она родилась в 1918 году. В 76 лет она овдовела, и теперь за ней ухаживает сын Рэймонд, разведённый отец четверых детей. О своей маме он готов рассказывать часами и с большой любовью. По его словам, семья "всю жизнь относилась к ней как к королеве". И до сих пор, перед тем как пойти с утра на рыбалку, он заглядывает в спальню к матери, чтобы предложить ей чашечку чая, если она уже проснулась.
Рэймонд добавил, что 105-летняя Элси по-прежнему очень активна и до последнего времени даже вязала, но сейчас пришлось сделать перерыв из-за артрита. Кроме того, у пожилой женщины проблемы со слухом, а в остальном, как выразился её сын, "она идеальна".
Ранее Лайф рассказывал о близняшках из Австралии, которые отпраздновали 102-й день рождения и раскрыли секрет долголетия. По словам старушек, весь секрет в том, чтобы избегать двух популярных напитков. Как видите, им это помогло. А вот 100-летняя Ширли Дэвисон считает, что можно прожить долго, если не забывать как следует повеселиться.