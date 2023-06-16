Секрет долголетия рассказала 108-летняя женщина, и вы ни за что не догадаетесь, при чём тут собаки

Одна из старейших людей планеты (она занимает 65-ю строчку этого списка), британка Ада Дэниел — родилась 1 июня 1915 года, — раскрыла секрет своего долголетия. Уже восемь лет женщина проживает в доме престарелых, в деревне Коднор графства Дербишир. Живых родственников у неё осталось немного, а детей Ада не имела никогда. Однако сотрудникам учреждения очень сильно хотелось порадовать её в праздник. За некоторое время до дня рождения они опубликовали в соцсетях пост о её предстоящем 108-летии и попросили британцев поздравить долгожительницу. Им очень хотелось набрать столько поздравительных открыток, сколько исполняется ей лет. Но в итоге их пришло намного больше.

Как прожить дольше всех, рассказала 108-летняя британка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ashmere Derbyshire

Дэниел сильно удивилась, но также и очень обрадовалась. Келли Гоучер, сотрудница компании Ashmere, в введении которой находится дом престарелых, рассказала BBC News, как однажды она прямо спросила женщину о секрете её долголетия. На что Ада ответила: "Надо заводить собак, а не детей". Именно они помогали ей жить и чувствовать себя счастливой. По словам Келли, у Дэниел было много борзых и всех их женщина называла Street Lane. А всё потому, что они с мужем проживали в городе Рипли, на улице Street Lane. Помимо этого, британка добавила, что для долгой жизни нужно постоянно чем-то заниматься и мыслить в позитивном ключе.