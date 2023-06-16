15 жизненных истин, за которые людям пришлось дорого заплатить, а мы узнаем их "за так"

Жизнь — это непредсказуемый путь, полный испытаний и провалов. Мы все делаем ошибки, но не все из нас учатся на них. Бывает, что грешим одним и тем же, думая, что нас это не коснётся. Однако жизнь учит поступать иначе. Рассмотрим 15 жизненных выводов, за которые людям пришлось дорого заплатить, а мы узнаем их "за так".

"Сто тысяч — небольшая сумма, когда она у тебя есть. Но если ты её кому-то должен… Это уже совсем другой разговор", — Daleee.

"Деньги не существуют, пока депозит не поступит на ваш банковский счёт. А деловые обещания ничего не значат, пока не подписаны все юридические документы", — FriscoFrank98.

"Выясните, где ваша граница, чтобы прекратить пить, и никогда не переступайте через неё…" — Gadrilor.

Самые важные уроки, которые научат нас не повторять ошибки других. Фото © Shutterstock

"Стоматология ОЧЕНЬ дорогая! Не пренебрегайте гигиеной полости рта никогда", — the_rice_life.

"Просто потому что человек, наделённый властью, говорит вам что-то сделать, не означает, что это так и должно быть", — queloqueamigo.

"Никогда не заводите детей от кого-то, с кем вы не хотите жить до конца своих дней", — pntszrn74.

Что мы можем вынести из опыта других: 15 уроков на всю жизнь. Фото © Shutterstock

"Жизнь несправедлива. Вполне возможно поступать всегда правильно, но в итоге всё равно проиграть", — Tropicsenshi.

"Учитесь защищать себя и свои интересы. Если у вас войдёт в привычку позволять людям ходить по вам, то изменить ситуацию будет крайне сложно. Даже если вы не уверены в себе, просто притворяйтесь, пока у вас не начнёт получаться", — MISTERDIEABETIC.

"Никогда не тратьте деньги, словно нет никакого завтра. Оно наступит и, поверьте, будет крайне неприятным", — cpu5555.

15 ошибок, которые обойдутся вам дорого, если не учесть их. Фото © Shutterstock

"Ваши эмоции вас не определяют. Вы — сознание, которое наблюдает за ними и проживает их", — Medium_Dare_6657.

"Ваша семья далеко не всегда заботится о ваших интересах", — OhMyGodBearIsDriving.

"Далеко не все из ваших друзей и знакомых — хорошие люди. Некоторые на самом деле хотят, чтобы вы потерпели неудачу. Так что хватит рассказывать всем подряд о ваших планах, а то никогда не знаешь, кто и когда использует это против тебя", — Ko_ogs72.

15 жизненных уроков, которые мы можем вынести из опыта других. Фото © Shutterstock

"Если вам кажется, что что-то не так, скорее всего, так оно и есть. Лучше потратить время и проверить, чем потом жалеть", — drzed47.

"Быть самым умным человеком в комнате — это далеко не всегда что-то хорошее", — Dizzy-Particular-258.

"Настоящую любовь, ту, которая не сбивает с толку, не осуждает, не ограничивает вас, найти нелегко, поэтому, если вы поймаете её, держите изо всех сил", — Jred1990D.