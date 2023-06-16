Киркорова взбесили слухи о подготовке квартиры за миллиард к секс-вечеринкам

Певец Филипп Киркоров возмутился слухам о том, что в своей новой столичной квартире стоимостью миллиард рублей он якобы собирается устраивать секс-вечеринки. Музыкант посетовал, что за 30 лет столько всего про себя читал, что уже "страшно жить".

"Сейчас идёт большой ремонт в моей квартире в Филипповском переулке. Там есть терраса. Хочу построить зимний сад, сочинять там музыку. Не до вечеринок, занимаюсь семьёй, детьми. Для вечеринок есть прекрасные клубы в Москве. А дом есть дом, это уют, крепость!" — сказал он изданию "Стархит".

Киркоров подтвердил, что гости действительно будут приходить в его зимний сад, но ни о каком разврате не может быть и речи. Исполнитель призвал поклонников не верить в бред про "вечеринки для взрослых" на его террасе, а злопыхателям посоветовал следить за своим моральным обликом, а не цепляться к звёздам.