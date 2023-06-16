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16 июня, 11:10

Киркорова взбесили слухи о подготовке квартиры за миллиард к секс-вечеринкам

Киркоров опроверг планы устраивать в своей новой квартире вечеринки для взрослых

<p>Певец Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров</p>

Певец Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Певец Филипп Киркоров возмутился слухам о том, что в своей новой столичной квартире стоимостью миллиард рублей он якобы собирается устраивать секс-вечеринки. Музыкант посетовал, что за 30 лет столько всего про себя читал, что уже "страшно жить".

"Сейчас идёт большой ремонт в моей квартире в Филипповском переулке. Там есть терраса. Хочу построить зимний сад, сочинять там музыку. Не до вечеринок, занимаюсь семьёй, детьми. Для вечеринок есть прекрасные клубы в Москве. А дом есть дом, это уют, крепость!" сказал он изданию "Стархит".

Киркоров подтвердил, что гости действительно будут приходить в его зимний сад, но ни о каком разврате не может быть и речи. Исполнитель призвал поклонников не верить в бред про "вечеринки для взрослых" на его террасе, а злопыхателям посоветовал следить за своим моральным обликом, а не цепляться к звёздам.

На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова

На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова

Ранее Киркоров на полях Петербургского международного экономического форума признался Лайфу, что уже более пяти лет не общается со своей экс-супругой, певицей Аллой Пугачёвой. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о семье Примадонны и её жизни за границей.

Татьяна Миссуми
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