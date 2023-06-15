Киркоров признался Лайфу, что не общается с Пугачёвой уже более пяти лет

Российский певец Филипп Киркоров на полях Петербургского международного экономического форума признался Лайфу, что уже более пяти лет не общается со своей экс-супругой, певицей Аллой Пугачёвой.

Филипп Киркоров признался, что не общается с Аллой Пугачёвой уже более пяти лет. Видео © LIFE

"Замечательная певица Алла Пугачёва — это легенда нашей страны. Я знаю, что она уехала, больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет, поэтому мне ничего не известно ни про неё, ни про её семью", — отметил Киркоров в ходе общения с прессой.

Говоря о супруге Пугачёвой, певец подчеркнул, что его меньше всего интересует юморист Максим Галкин* и его иноагентский статус.

"Меня интересует мой статус, моё имя и то, что делаю в этой стране", — подчеркнул король российской поп-сцены.

Ранее Лайф сообщал, что российский певец Филипп Киркоров прибыл на Петербургский международный экономический форум, где с помощью специального "VK Портала" пообщался с юными хористами из Детской музыкальной школы им. В. Я. Шебалина в Москве. Гости ПМЭФ отметили и необычный костюм эпатажного артиста: пиджак и брюки были украшены бумажными самолётиками. Оказалось, что этот наряд создал модельер Вирджил Абло, скончавшийся в 2021 году.