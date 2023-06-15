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15 июня, 11:49

Киркоров признался Лайфу, что не общается с Пугачёвой уже более пяти лет

Российский певец Филипп Киркоров на полях Петербургского международного экономического форума признался Лайфу, что уже более пяти лет не общается со своей экс-супругой, певицей Аллой Пугачёвой.

Филипп Киркоров признался, что не общается с Аллой Пугачёвой уже более пяти лет. Видео © LIFE

"Замечательная певица Алла Пугачёва — это легенда нашей страны. Я знаю, что она уехала, больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет, поэтому мне ничего не известно ни про неё, ни про её семью", — отметил Киркоров в ходе общения с прессой.

Говоря о супруге Пугачёвой, певец подчеркнул, что его меньше всего интересует юморист Максим Галкин* и его иноагентский статус.

"Меня интересует мой статус, моё имя и то, что делаю в этой стране", — подчеркнул король российской поп-сцены.

На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова

На улицах Москвы заметили любующегося своим новым прессом Киркорова

Ранее Лайф сообщал, что российский певец Филипп Киркоров прибыл на Петербургский международный экономический форум, где с помощью специального "VK Портала" пообщался с юными хористами из Детской музыкальной школы им. В. Я. Шебалина в Москве. Гости ПМЭФ отметили и необычный костюм эпатажного артиста: пиджак и брюки были украшены бумажными самолётиками. Оказалось, что этот наряд создал модельер Вирджил Абло, скончавшийся в 2021 году.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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