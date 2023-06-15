Киркоров пришёл на ПМЭФ в костюме бумажного самолётика

Известного российского певца Филиппа Киркорова заметили на Петербургском международном экономическом форуме. Эпатажный артист, как всегда, удивил публику необычным нарядом.

Киркоров приехал на ПМЭФ в костюме с бумажными самолётиками. Видео © LIFE

Исполнитель песен "Жестокая любовь" и "Просто подари" предстал перед гостями ПМЭФ в чёрном костюме, украшенном белыми-белыми бумажными самолётиками, в шляпе с широкими полями и больших солнечных очках. При этом образ популярного музыканта публике очень понравился. Молодёжь сразу бросилась снимать всё на телефоны. Кстати, отвечая на вопрос о настроении, Киркоров повторил строки из своей песни "Цвет настроения синий".

"Ха! Синее! Корпоративное!" — заявил певец, указывая на стенд "ВКонтакте".

А с помощью специального "VK Портала" Киркоров даже поговорил с Москвой. Звезда побеседовала с маленькими хористами из Детской музыкальной Школы им. В.Я. Шебалина.

"Москва, любимая, привет! Ну что, как там, солнышко в Москве? Я уже соскучился!" — признался артист.

Кстати, позже Киркоров уточнил, что его костюм–бумажный самолётик создал модельер, художественный руководитель мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло, скончавшийся в 2021 году.