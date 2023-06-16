Скорее избавьтесь от этих вещей, ведь именно они, по учению фэншуй, лишают человека здоровья

Если вы никогда не задумывались, почему все говорят, что каким-то вещам не место, например, в спальне, то стоит скорее обратиться к фэншую. Многолетняя практика учёных этого направления позволяет поверить в слова, сказанные мудрецами. Не просто же так они передали свои знания последователям. Вы и подумать не могли, что неправильное расположение той же мойки рядом с плитой на кухне может пагубно сказаться на здоровье хозяина.

Около спального места ни в коем случае нельзя располагать источник воды. Он способен спровоцировать развитие болезней мочеполовой системы, поэтому стоит убедиться, что рядом с кроватью или диваном его нет. Это может быть не только раковина в чистом виде, но и близость санузла, стен, по которым проходят водопроводные трубы, или даже, казалось бы, безобидный аквариум. Наиболее опасно ставить его около изголовья.

Учение фэншуй: опасные предметы в квартире, лишающие здоровья своего хозяина. Фото © Shutterstock

Второе, на что стоит обратить внимание и постараться убрать из комнаты, в которой спите, — тяжёлая люстра. Особенно опасными считаются острые формы или направленные вниз детали. В целом учение фэншуй негативно относится ко всем тяжёлым и объёмным предметам над кроватью. Так что про искусственные балки тоже стоит забыть.

"Такие вещи будут оказывать давление на тело. Заболит в первую очередь тот орган, над которым они висят," — рассказывает фэншуй-эксперт Татьяна Чодрон.

Специалист говорит, что тяжёлые предметы над спальным местом влияют и на подсознание. Из-за них жильцы будут постоянно ощущать подавленность. Наилучшим вариантом для светильников в спальне или над кроватью будут плоские светильники в виде тарелок. Сами люстры тоже допускаются, но небольшого размера и с направленными вверх рожками или другими элементами. Так, со слов фэншуй-эксперта, энергия будет подниматься и не давить на людей.

Какие предметы не должны быть в спальне. Фото © Shutterstock

И в комнате отдыха остерегайтесь ярких оттенков зелёного. Днём такой цвет стен, например, способен помогать концентрироваться, но вот в ночное время способствует усилению бессонницы. Хотя не только в спальне могут таиться опасные предметы или цвета. По учению фэншуй, проблемы со здоровьем домочадцам доставят и ошибки в планировке кухни: несовместимые мойка и плита по соседству.

"Главное правило: не ставить плиту вплотную к холодильнику или мойке, иначе начнутся проблемы с пищеварением. Расстояние между ними должно быть не менее 30 сантиметров", — рассказывает специалист.