Проблемы со здоровьем и личной жизнью: Самые неудачные и опасные дни лета 2023

Вот и прошла половина июня, лето полностью вошло в свои права. Сколько всего интересного уже случилось и ещё ждёт впереди. Отдых, путешествия, новые встречи, южный загар — однако не всё будет так уж солнечно. В некоторые дни лета надо быть особенно осторожными. Рассказываем в какие.

Неблагоприятные дни июня 2023 года

Какие дни в июне-2023 самые опасные? Фото © Shutterstock

Согласно астрологии, в июне осталось пять тяжёлых и неприятных дней: 17, 18, 19, 27 и 30 июня. В первые три Солнце будет находиться в напряжении Нептуна. Эта планета отвечает за интуицию и умение выходить безболезненно из любых ситуаций. По этой причине люди становятся менее бдительными — и их куда легче обмануть. Высока вероятность стать жертвами мошенников и лишиться денег. И это ещё не всё. В эти дни все тайны и прошлые измены могут вскрыться и испортить отношения с близкими людьми. 17-го и 19-го есть риск возникновения проблем с водой. А потому лучше заранее проверить сантехнику и держаться подальше от водоёмов.

27 июня Меркурий переходит в знак зодиака Рак, для него он крайне неблагоприятный. Особенно может плохо это сказаться на путешествиях, общении, смене обстановки. В этот день следует держать себя в руках, не говорить близким неприятные вещи, а на работе не идти на риск, иначе позднее это аукнется вам большими проблемами. Не менее неприятным может выдаться 30 июня, когда начнётся ретроградный Нептун. Так как он отвечает за эмоции и чувства, настроение будет без конца меняться. Проблемы начнут сыпаться сами собой, могут одолеть болезненные воспоминания, страхи, негативные мысли.

Опасные и неудачные дни июля-2023

В какие дни июля 2023 года нужно быть максимально осторожным? Фото © Shutterstock

В июле 2023-го будет тоже несколько мучительных в том или ином плане дней: 3, 10, 17, с 19 по 24, а также 26 и 27 июля. Если верить звёздам, 3-е число может негативно сказаться на женском здоровье и эмоциональном состоянии. 10-го Солнце и Луна сойдутся в конфликте, не самое благополучное местоположение будет и у Меркурия с Плутоном. Такая позиция вызовет ссоры и противостояния между людьми. 17 июля — один из самых неприятных дней месяца. Звёзды особенно сильно влияют на эмоциональное состояние людей вплоть до нервных срывов и переживаний на пустом месте. Также не следует в это время начинать новые проекты. Ничего хорошего не выйдет.

Неделя с 19 по 24 июля обещает быть довольно напряжённой. Могут случиться столкновения с представителями власти. Что-либо доказать не получится, самый лучший совет — держать себя в руках и не болтать лишнего. Здоровье в этот период тоже может подкачать, поэтому следует быть поаккуратнее. Перепады настроения и конфликтные ситуации, причём довольно серьёзные, ждут вас 26 и 27 июля, когда Луна находится в знаке зодиака Скорпион. С незнакомцами лучше общаться по минимуму, можно влипнуть в неприятности. Неблагоприятны эти дни также для садоводства.

Неудачные дни в августе 2023 года

Какие дни августа-2023 выдадутся наиболее неблагополучными? Фото © Shutterstock

Август, пожалуй, самый тяжёлый из всех летних месяцев, так как неудачных дней в нём больше всего. Не стоит ждать хорошего 1, 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 26, 27 и 31 августа. Первые два дня последнего летнего месяца лучше всего провести в покое и максимальной концентрации. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, также следует избегать чрезмерной физической нагрузки. 8-го и 9-го числа дома всё будет валиться из рук. И на этой почве можно даже поссориться с родственниками. 11-е, 12-е и 15-е числа неблагоприятны для начала любых дел. Поэтому браться за что-то новое лучше не стоит, иначе можно сильно пострадать материально, а может, и физически.

15, 16 и 17 августа не самые хорошие дни для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможны инфаркты и инсульты, поэтому стресса старайтесь избегать. Могут обостриться старые болячки. Не стоит есть в общественных местах, высок риск пожаров. От авиаперелётов и переездов тоже лучше отказаться, так как есть опасность попасть в аварию. 22 августа вас ждёт неудача в делах амурных. Женщины станут ворчливыми и всем недовольными. А вот мужчинам захочется сходить налево. 26-го и 27-го увеличивается опасность получить травму, особенно у пожилых людей. А 31 августа, в полнолуние, есть риск отравиться и заработать другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.