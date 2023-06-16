10 наглых котиков, у которых можно брать уроки по лжи, ведь преступления всегда сходят им с лапок
Кажется, мы чего-то не знаем о котиках. Некоторые из них такие хитрые, что даже умудряются буквально лгать своим хозяевам. Не верите? Смотрите 10 фотодоказательств в подборке ниже.
"Хозяин! Спаси! Меня окружили кровожадные монстры", — yummie4mytummie.
Фото © Reddit / yummie4mytummie
"Ещё три минуты назад они мирно спали", — E-P-I-C-K.
Фото © Reddit / E-P-I-C-K
"Мой кот думает, что он собака. И моя собака недовольна", — timothyyjohn.
Фото © Reddit / timothyyjohn
"Забрала собаку после стрижки, и моя кошка не в восторге, что она снова вернулась домой", — missmegane.
Фото © Reddit / missmegane
"А ваша кошка когда-нибудь пыталась утопить вашего пса?" — gmkab.
Фото © Reddit / gmkab
"Я тут посижу, вы не против?" — TakeNaps-PetCats.
Фото © Reddit / TakeNaps-PetCats
"Кошка оккупировала кость собаки, а та слишком воспитанная, чтобы забрать её силой. Вместо этого просто смотрит на неё и ноет", — tdgonex.
Фото © Reddit / tdgonex
"У нас в доме завёлся настоящий убийца", — anya_anchan.
Фото © Reddit / anya_anchan
"Бедный пёс!" — muddyMF.
Фото © Reddit / muddyMF
"Нет-нет, мне и так хорошо", — SalazarRED.
Фото © Reddit / SalazarRED
Reddit / anya_anchan, TakeNaps-PetCats