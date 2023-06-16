10 наглых котиков, у которых можно брать уроки по лжи, ведь преступления всегда сходят им с лапок

"Хозяин! Спаси! Меня окружили кровожадные монстры", — yummie4mytummie.

Фото © Reddit / yummie4mytummie

"Ещё три минуты назад они мирно спали", — E-P-I-C-K.

Фото © Reddit / E-P-I-C-K

"Мой кот думает, что он собака. И моя собака недовольна", — timothyyjohn.

Фото © Reddit / timothyyjohn

"Забрала собаку после стрижки, и моя кошка не в восторге, что она снова вернулась домой", — missmegane.

Фото © Reddit / missmegane

"А ваша кошка когда-нибудь пыталась утопить вашего пса?" — gmkab.

Фото © Reddit / gmkab

"Я тут посижу, вы не против?" — TakeNaps-PetCats.

Фото © Reddit / TakeNaps-PetCats

"Кошка оккупировала кость собаки, а та слишком воспитанная, чтобы забрать её силой. Вместо этого просто смотрит на неё и ноет", — tdgonex.

Фото © Reddit / tdgonex

"У нас в доме завёлся настоящий убийца", — anya_anchan.

Фото © Reddit / anya_anchan

Фото © Reddit / muddyMF

"Нет-нет, мне и так хорошо", — SalazarRED.