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16 июня, 06:00

10 наглых котиков, у которых можно брать уроки по лжи, ведь преступления всегда сходят им с лапок

Кажется, мы чего-то не знаем о котиках. Некоторые из них такие хитрые, что даже умудряются буквально лгать своим хозяевам. Не верите? Смотрите 10 фотодоказательств в подборке ниже.

"Хозяин! Спаси! Меня окружили кровожадные монстры", — yummie4mytummie.

Фото © Reddit / yummie4mytummie

Фото © Reddit / yummie4mytummie

"Ещё три минуты назад они мирно спали", — E-P-I-C-K.

Фото © Reddit / E-P-I-C-K

Фото © Reddit / E-P-I-C-K

"Мой кот думает, что он собака. И моя собака недовольна", — timothyyjohn.

Фото © Reddit / timothyyjohn

Фото © Reddit / timothyyjohn

"Забрала собаку после стрижки, и моя кошка не в восторге, что она снова вернулась домой", — missmegane.

Фото © Reddit / missmegane

Фото © Reddit / missmegane

"А ваша кошка когда-нибудь пыталась утопить вашего пса?" gmkab.

Фото © Reddit / gmkab

Фото © Reddit / gmkab

"Я тут посижу, вы не против?" TakeNaps-PetCats.

Фото © Reddit / TakeNaps-PetCats

Фото © Reddit / TakeNaps-PetCats

"Кошка оккупировала кость собаки, а та слишком воспитанная, чтобы забрать её силой. Вместо этого просто смотрит на неё и ноет", — tdgonex.

Фото © Reddit / tdgonex

Фото © Reddit / tdgonex

"У нас в доме завёлся настоящий убийца", — anya_anchan.

Фото © Reddit / anya_anchan

Фото © Reddit / anya_anchan

"Бедный пёс!" muddyMF.

Фото © Reddit / muddyMF

Фото © Reddit / muddyMF

"Нет-нет, мне и так хорошо", — SalazarRED.

Фото © Reddit / SalazarRED

Фото © Reddit / SalazarRED

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

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Reddit / anya_anchan, TakeNaps-PetCats

Сергей Трофимов
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