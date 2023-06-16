28-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 16 июня
Сегодня, 16 июня, начинаются 28-е лунные сутки. Это время, когда мечты могут стать явью, так что желайте осторожнее. Рассказываем, что это за день и как его лучше всего провести.
16 июня — народный праздник Лукьяна Ветряка. Вторую часть своего названия он получил из-за того, что в этот день по ветру можно определить будущее. А православная церковь чтит память царевича Димитрия Угличского, младшего сына Ивана Грозного. Мальчику было всего восемь лет, когда за ним пришли убийцы. Его смерть стала концом династии Рюриковичей и положила начало Смутному времени, когда 22 года продолжался политический кризис. Димитрий был канонизирован в 1606 году как благоверный царевич Димитрий Угличский Чудотворец. Название же народного праздника тоже имеет религиозные корни. Сегодня ещё и день поминовения мученика Лукиана Бельгийского.
Чего ждать от 28-х лунных суток, 16 июня 2023 года
Чего ожидать от 16 июня 2023 года — 28-х лунных суток? Фото © Shutterstock
28-й день лунного календаря проходит в весьма непостоянной стихии Воды, которой свойственно меняться в зависимости от душевного состояния человека. Символ дня — лотос. Он олицетворяет чистоту и творчество. Счастливое число 16 июня — единица. А предпочтение в одежде лучше отдать фиолетовому цвету, а также сиреневому, лиловому и белому. Для защиты следует носить амулеты с арагонитом, андалузитом и хризопразом.
28-е лунные сутки являются благоприятными. Они несут радость и счастье. Это время материализации наших мыслей, в том числе негативных, творчества и прогулок вблизи водоёмов. Вместе с тем полон он и дел любовных. Так что будьте внимательнее.
28-й лунный день: что можно делать 16 июня 2023 года
Что можно делать в 28-й лунный день — 16 июня 2023 года? Фото © Shutterstock
Что же можно делать в 28-е лунные сутки, чтобы сопутствовала удача, а все дела спорились? Вот несколько рекомендаций.
- Сегодня благоприятное время для любовных приключений. Хорошенько прислушайтесь к своему сердцу. Проверьте чувства и следуйте за ними.
- Старайтесь в 28-й день лунного календаря думать исключительно в позитивном ключе, все наши мысли в этот день могут реализоваться. Мечтайте о новых впечатлениях, приближающемся счастье, скорой встрече с любимым человеком. Но и перебарщивать с желаниями не стоит.
- Следует хорошенько отдохнуть, успокоить нервы, настроиться на хорошее.
- 16 июня можно погулять на природе, почувствовать единение с ней. Лучше всего рядом с источником водной стихии: у реки, озера, пруда.
- Займитесь любимым делом, тем, что приносит радость и удовольствие.
- В 28-й лунный день очень много энергетических вампиров. Разговаривать с ними следует вежливо и мило, с неизменной улыбкой на лице.
16 июня, согласно народному календарю, празднуется Лукьян Ветряк. Чем следует заниматься в этот день?
- Постиранное бельё следует сушить на улице или в крайнем случае на балконе. Ветер выдует из него весь накопленный негатив, а вот положительной энергией как раз зарядит. Если человек болеет, этот обряд поможет ему поправиться.
- Полностью открыть окна, хотя бы ненадолго. Тогда ветер, пусть даже слабый, выгонит из дома нечистую силу. Чёрная полоса сменится белой, а все неприятности вмиг исчезнут. Если у вас есть такая возможность, можно открыть и двери, чтобы возник сквозняк. Он очистит дом целиком.
- Хорошей приметой считалось поздороваться в праздник Лукьяна Ветряка с дворником — к удаче.
- 16 июня — отличный день для свадьбы, а ещё свиданий, предложения, признания — любых дел, связанных с делами амурными.
Что нельзя делать в 28-й день лунного календаря, 16 июня 2023 года
Что нельзя делать в 28-й лунный день — 16 июня 2023 года? Фото © Shutterstock
Чтобы 28-е лунные сутки прошли благополучно, не стоит делать ряд вещей. К ним относятся:
- Нельзя мыслить негативно, думать о плохом. Так как материализовать можно не только хорошее, но и плохое.
- С хорошими мечтами в 28-й день лунного календаря тоже перебарщивать не стоит. За алчность вас тоже могут наказать.
- Нельзя заниматься разрушением. Например, рвать цветы, ломать ветки и тому подобное. Сегодня день творчества и созидания.
- Запрещается в 28-й лунный день рыбачить. Это тоже несёт энергию разрушения и негативно влияет на карму.
Согласно народным приметам, на Лукьяна Ветряка тоже много запретов, связанных в основном с ветром.
- 16 июня нельзя ходить против ветра, считается, что это надует болезни, проблемы и всяческие неприятности. Если же такой возможности нет, а ветер дует прямо в лицо, то по дороге следует читать молитву.
- Не стоит на улице во время ветра совершать любые манипуляции с деньгами. Их может выдуть.
- Носить с собой много денег тоже нельзя — к проблемам с финансами.
- Делать дорогие и крупные покупки 16 июня в пятницу — всё равно что выбросить деньги на ветер, пользы не будет.
- Также не следует в 28-й день лунного календаря на улице делиться тайнами и мечтами. Ветер их разнесёт, и сохранить в секрете ничего не получится.
- Делиться снами за пределами дома тоже нельзя. Хорошие не сбудутся, а вот плохие наоборот.
- Если вам встретится дворник, то игнорировать его в 28-е лунные сутки и не здороваться ни в коем случае нельзя. Это приведёт к неприятностям.
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