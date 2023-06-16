28-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 16 июня

16 июня — народный праздник Лукьяна Ветряка. Вторую часть своего названия он получил из-за того, что в этот день по ветру можно определить будущее. А православная церковь чтит память царевича Димитрия Угличского, младшего сына Ивана Грозного. Мальчику было всего восемь лет, когда за ним пришли убийцы. Его смерть стала концом династии Рюриковичей и положила начало Смутному времени, когда 22 года продолжался политический кризис. Димитрий был канонизирован в 1606 году как благоверный царевич Димитрий Угличский Чудотворец. Название же народного праздника тоже имеет религиозные корни. Сегодня ещё и день поминовения мученика Лукиана Бельгийского.

Чего ждать от 28-х лунных суток, 16 июня 2023 года

Чего ожидать от 16 июня 2023 года — 28-х лунных суток? Фото © Shutterstock

28-й день лунного календаря проходит в весьма непостоянной стихии Воды, которой свойственно меняться в зависимости от душевного состояния человека. Символ дня — лотос. Он олицетворяет чистоту и творчество. Счастливое число 16 июня — единица. А предпочтение в одежде лучше отдать фиолетовому цвету, а также сиреневому, лиловому и белому. Для защиты следует носить амулеты с арагонитом, андалузитом и хризопразом.

28-е лунные сутки являются благоприятными. Они несут радость и счастье. Это время материализации наших мыслей, в том числе негативных, творчества и прогулок вблизи водоёмов. Вместе с тем полон он и дел любовных. Так что будьте внимательнее.

28-й лунный день: что можно делать 16 июня 2023 года

Что можно делать в 28-й лунный день — 16 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Что же можно делать в 28-е лунные сутки, чтобы сопутствовала удача, а все дела спорились? Вот несколько рекомендаций. Сегодня благоприятное время для любовных приключений. Хорошенько прислушайтесь к своему сердцу. Проверьте чувства и следуйте за ними.

Старайтесь в 28-й день лунного календаря думать исключительно в позитивном ключе, все наши мысли в этот день могут реализоваться. Мечтайте о новых впечатлениях, приближающемся счастье, скорой встрече с любимым человеком. Но и перебарщивать с желаниями не стоит.

Следует хорошенько отдохнуть, успокоить нервы, настроиться на хорошее.

16 июня можно погулять на природе, почувствовать единение с ней. Лучше всего рядом с источником водной стихии: у реки, озера, пруда.

Займитесь любимым делом, тем, что приносит радость и удовольствие.

В 28-й лунный день очень много энергетических вампиров. Разговаривать с ними следует вежливо и мило, с неизменной улыбкой на лице.

16 июня, согласно народному календарю, празднуется Лукьян Ветряк. Чем следует заниматься в этот день? Постиранное бельё следует сушить на улице или в крайнем случае на балконе. Ветер выдует из него весь накопленный негатив, а вот положительной энергией как раз зарядит. Если человек болеет, этот обряд поможет ему поправиться.

Полностью открыть окна, хотя бы ненадолго. Тогда ветер, пусть даже слабый, выгонит из дома нечистую силу. Чёрная полоса сменится белой, а все неприятности вмиг исчезнут. Если у вас есть такая возможность, можно открыть и двери, чтобы возник сквозняк. Он очистит дом целиком.

Хорошей приметой считалось поздороваться в праздник Лукьяна Ветряка с дворником — к удаче.

16 июня — отличный день для свадьбы, а ещё свиданий, предложения, признания — любых дел, связанных с делами амурными.

Что нельзя делать в 28-й день лунного календаря, 16 июня 2023 года

Что нельзя делать в 28-й лунный день — 16 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Чтобы 28-е лунные сутки прошли благополучно, не стоит делать ряд вещей. К ним относятся: Нельзя мыслить негативно, думать о плохом. Так как материализовать можно не только хорошее, но и плохое.

С хорошими мечтами в 28-й день лунного календаря тоже перебарщивать не стоит. За алчность вас тоже могут наказать.

Нельзя заниматься разрушением. Например, рвать цветы, ломать ветки и тому подобное. Сегодня день творчества и созидания.

Запрещается в 28-й лунный день рыбачить. Это тоже несёт энергию разрушения и негативно влияет на карму.

Согласно народным приметам, на Лукьяна Ветряка тоже много запретов, связанных в основном с ветром. 16 июня нельзя ходить против ветра, считается, что это надует болезни, проблемы и всяческие неприятности. Если же такой возможности нет, а ветер дует прямо в лицо, то по дороге следует читать молитву.

Не стоит на улице во время ветра совершать любые манипуляции с деньгами. Их может выдуть.

Носить с собой много денег тоже нельзя — к проблемам с финансами.

Делать дорогие и крупные покупки 16 июня в пятницу — всё равно что выбросить деньги на ветер, пользы не будет.

Также не следует в 28-й день лунного календаря на улице делиться тайнами и мечтами. Ветер их разнесёт, и сохранить в секрете ничего не получится.

Делиться снами за пределами дома тоже нельзя. Хорошие не сбудутся, а вот плохие наоборот.

Если вам встретится дворник, то игнорировать его в 28-е лунные сутки и не здороваться ни в коем случае нельзя. Это приведёт к неприятностям.