Нейросеть перенесла героев "Симпсонов" в реальный мир, и теперь они очень похожи на ваших соседей

Нейросеть Midjourney по запросу очередных энтузиастов из Сети поработала на славу и перенесла главных героев культового мультсериала "Симпсоны" в реальный мир. Вот как по версии нейросети выглядели бы эти личности в существующей реальности. Первое, что можно заметить, пропала жёлтая кожа, а на руках появился пятый палец.

Хуманизированные мистер Бёрнс и Мардж Симпсон глазами нейросети Midjourney. Фото © T.me / "Пикабу"

Напомним, что сериал "Симпсоны" начал выходить в далёком 1989 году, продолжая своё существование и по сей день. Например, в мае 2022-го был закончен 34-й сезон. Это самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Интересно и то, что смысл "Симпсоны" несут не только развлекательный. Часто в сериях обозревались насущная политическая повестка, общественные и экологические, религиозные проблемы. Наверное, из-за этого жёлтых человечков любят и уважают во всём мире.

Вот как по версии нейросети Midjourney выглядели бы Лиза и Гомер Симпсон в реальной жизни. Фото © T.me / "Пикабу"

Мультсериал через сатиру изображает непростую жизнь семейства Симпсонов в вымышленном городе Спрингфилде. Сценаристы не боятся высмеивать многие клише и стереотипы, в частности стиль жизни и ту самую "американскую мечту".

Midjourney нарисовала Симпсонов как живых людей — Барт и Мэгги Симпсон. Фото © T.me / "Пикабу"

В главных ролях неизменно выступает типичная американская семья: Гомер и Мардж Симпсоны и дети Барт, Лиза и Мэгги. Можно увидеть, что нейросеть Midjourney в своих изображениях очень точно отразила не только каноничную внешность, но и характеры героев. Жена-домохозяйка на фоне кухни занята готовкой, муж-обжора с пончиком — на фоне своей работы, шкодник сын, творчески одарённая старшая дочь и малышка Мэгги.

Как по версии нейросети Midjourney выглядят персонажи "Симпсонов" в реальной жизни: Нед Фландерс и Смитерс. Фото © T.me / "Пикабу"

А ещё под прицел нейросети Midjourney потерпевшие принудительное преображение подпали и некоторые второстепенные персонажи. Скупердяй – начальник Гомера и миллиардер мистер Бёрнс и его верный помощник мистер Смитерс. Друг и собутыльник главного героя Ленни, сосед семейства Симпсонов Нед Фландерс и вечно дымящие сигареты Сельма и Пэтти Бувье, по совместительству сёстры Мардж.

Так глазами нейросети представлены Ленни — друг Гомера и сёстры Мардж Пэтти и Сельма. Фото © T.me / "Пикабу"