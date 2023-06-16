Шварценеггер хотел бы стать президентом США, но есть одно но

Голливудский актёр и политик Арнольд Шварценеггер рассказал о желании стать кандидатом на пост президента США. При этом артист отметил, что у него нет на это права.

В конституции страны предусмотрено требование о месте рождения кандидата в президенты США. По закону он должен родиться на территории Штатов. Это мешает эмигранту из Австрии Шварценеггеру попасть в Белый дом. По словам актёра, он обязательно бы принял участие в выборах 2024 года, если бы не запрет.

"Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы", — приводит издание People слова Шварценеггера из интервью журналисту Крису Уоллесу.