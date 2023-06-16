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15 июня, 22:24

Шварценеггер хотел бы стать президентом США, но есть одно но

Шварценеггер хотел бы баллотироваться в президенты США, но планам мешает закон

Голливудский актёр и политик Арнольд Шварценеггер рассказал о желании стать кандидатом на пост президента США. При этом артист отметил, что у него нет на это права.

В конституции страны предусмотрено требование о месте рождения кандидата в президенты США. По закону он должен родиться на территории Штатов. Это мешает эмигранту из Австрии Шварценеггеру попасть в Белый дом. По словам актёра, он обязательно бы принял участие в выборах 2024 года, если бы не запрет.

"Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы", приводит издание People слова Шварценеггера из интервью журналисту Крису Уоллесу.

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А ранее Шварценеггер заявил, что собирается жить вечно. Артист заметил, что каждый день ездит на велосипеде и снимается в кино, ведь шоу-бизнес — это ещё одна часть его жизни.

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Юлия Коновалова
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