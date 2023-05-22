Шварценеггер заявил, что собирается жить вечно

Бывший губернатор штата Калифорния актёр Арнольд Шварценеггер заявил, что продолжает тренироваться каждый день и планирует жить вечно. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

Артист заметил, что каждый день ездит на велосипеде и снимается в кино, ведь шоу-бизнес это ещё одна часть его жизни.

"Я люблю всё, что я делаю. И я не жду выхода на пенсию. Мой план — жить вечно — и пока он реализовывается хорошо", — сказал Шварценеггер.

В скором времени на Netflix выйдет документальный фильм "Арнольд" о жизни Шварценеггера. Кино станет доступным 7 июня.