Регион

Уведомления отключены

21 мая, 23:49

Шварценеггер заявил, что собирается жить вечно

<p>Арнольд Шварценеггер. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1657948163511025664/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arnold</a></p>

Арнольд Шварценеггер. Обложка © Twitter / Arnold

Бывший губернатор штата Калифорния актёр Арнольд Шварценеггер заявил, что продолжает тренироваться каждый день и планирует жить вечно. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

Артист заметил, что каждый день ездит на велосипеде и снимается в кино, ведь шоу-бизнес это ещё одна часть его жизни.

"Я люблю всё, что я делаю. И я не жду выхода на пенсию. Мой план — жить вечно — и пока он реализовывается хорошо", — сказал Шварценеггер.

"Миру нужно что-то ещё": Шварценеггер рассказал, почему отказался от роли Терминатора

"Миру нужно что-то ещё": Шварценеггер рассказал, почему отказался от роли Терминатора

В скором времени на Netflix выйдет документальный фильм "Арнольд" о жизни Шварценеггера. Кино станет доступным 7 июня.

Ранее Лайф рассказывал, что актриса Эмма Стоун лишилась роли в "Фантастической четвёрке", запросив огромный гонорар. По данным СМИ, она должна была сыграть роль Невидимой Леди (Сью Сторм).

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Арнольд Шварценеггер
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров