Четвёртый республиканец подал документы для участия в выборах президента США

Мэр Майами Фрэнсис Суарес подал документы для участия в президентских выборах США от Республиканской партии. Об этом информирует издание Politico.

Он стал третьим кандидатом из Флориды после экс-главы государства Дональда Трампа и губернатора штата Рона Десантиса.



Американцу кубинского происхождения Фрэнсису Суаресу 45 лет. Он стал мэром Майами в 2017 году, а в 2021-м был переизбран на второй срок.