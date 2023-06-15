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15 июня, 01:08

Четвёртый республиканец подал документы для участия в выборах президента США

Politico: Мэр Майами республиканец Суарес присоединился к президентской гонке

Мэр Майами Фрэнсис Суарес подал документы для участия в президентских выборах США от Республиканской партии. Об этом информирует издание Politico.

Он стал третьим кандидатом из Флориды после экс-главы государства Дональда Трампа и губернатора штата Рона Десантиса.

Теперь официально: Бывший заместитель Трампа вступил в президентскую гонку

Теперь официально: Бывший заместитель Трампа вступил в президентскую гонку

Американцу кубинского происхождения Фрэнсису Суаресу 45 лет. Он стал мэром Майами в 2017 году, а в 2021-м был переизбран на второй срок.

Ранее Лайф писал, что официально о решении принять участие в президентской гонке заявили действующий американский лидер Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Документы для участия в выборах также подали губернатор Флориды Рон Десантис и вице-президент США Майк Пенс. Трое последних представляют Республиканскую партию. Выборы намечены на ноябрь 2024 года.

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Юлия Коновалова
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