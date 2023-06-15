Четвёртый республиканец подал документы для участия в выборах президента США
Politico: Мэр Майами республиканец Суарес присоединился к президентской гонке
Мэр Майами Фрэнсис Суарес подал документы для участия в президентских выборах США от Республиканской партии. Об этом информирует издание Politico.
Он стал третьим кандидатом из Флориды после экс-главы государства Дональда Трампа и губернатора штата Рона Десантиса.
Американцу кубинского происхождения Фрэнсису Суаресу 45 лет. Он стал мэром Майами в 2017 году, а в 2021-м был переизбран на второй срок.
Ранее Лайф писал, что официально о решении принять участие в президентской гонке заявили действующий американский лидер Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Документы для участия в выборах также подали губернатор Флориды Рон Десантис и вице-президент США Майк Пенс. Трое последних представляют Республиканскую партию. Выборы намечены на ноябрь 2024 года.