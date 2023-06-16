У 83-летнего Аль Пачино и его молодой подруги родился сын

У знаменитого голливудского актёра Аль Пачино и его подруги Нур Альфаллах родился сын. Об этом сообщил портал TMZ.

Мальчика назвали Роман Пачино. Это четвёртый ребёнок 83-летнего актёра, никогда не состоявшего в официальном браке. От преподавателя актёрского мастерства Яны Тэррант у Аль Пачино есть 33-летняя дочь Джулия Мария, а от актрисы Беверли д'Анджело — 22-летние двойняшки Антон Джеймс и Оливия Роуз.

Нур Альфаллах 29 лет, до Аль Пачино она встречалась с 78-летним вокалистом рок-группы The Rolling Stones Миком Джаггером. Также девушка была замечена на улице с 91-летним актёром Клинтом Иствудом, но утверждала, что они просто друзья.