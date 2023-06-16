Эта любимая укладка вашей мамы из 90-х снова оказалась в модных трендах лета-2023

Последнее время в моде, кажется, не появлялось ничего нового. Всё мы уже когда-то видели. Точнее, лет 20–30 назад. Какие-то "камбеки" кажутся абсурдными, а за другие — можно только порадоваться. Например, объёмные укладки blowouts, без которых нельзя представить супермоделей 90-х. Рассказываем, как сделать любимую причёску молодости вашей мамы.

Самая популярная причёска из 90-х снова стала модной летом-2023. Фото © Freepik / prostooleh

Самый понятный и в некотором плане простой способ — укладка на стайлер. Это такой гаджет с вращающимся цилиндром. После того как он сделал крупные и объёмные локоны, их остаётся только зафиксировать. Если стайлера нет, тут поможет фен и круглая щётка-браш. Расписываем по пунктам: Нанесите на корни волос фиксирующее средство для объёма перед укладкой. Высушите волосы феном, поднимая у корней и формируя локоны при помощи щётки. Закрепите получившиеся локоны лаком для волос.

Какая причёска из 90-х оказалась актуальной и в наше время. Фото © Freepik / kroshka-nastya

Есть ещё один способ, максимально аутентичный для причёски из девяностых, — можно просто накрутить волосы на крупные бигуди. Важный момент — накручивать бигуди нужно по направлению от лица вверх, так получится необходимый объём. Также специалисты советуют: Перед тем как наматывать прядь на бигуди, прогреть её феном. Затем закрепить её к бигуди с помощью невидимок. Снимая бигуди, фиксировать получившиеся кудри средством для лёгкой фиксации. Именно таким, чтобы не склеивало волосы.

Икона стиля Синди Кроуфорд — именно её причёска стала модной летом-2023. Фото © Getty Images / ImageDirect/ Frank Micelotta