Эта любимая укладка вашей мамы из 90-х снова оказалась в модных трендах лета-2023
Ещё одно доказательство, что мода циклична. Тренды 90-х вновь становятся актуальными в 2023-м, и Life рассказывает, как успеть за одним из самых главных — объёмной укладкой, как у Синди Кроуфорд.
Последнее время в моде, кажется, не появлялось ничего нового. Всё мы уже когда-то видели. Точнее, лет 20–30 назад. Какие-то "камбеки" кажутся абсурдными, а за другие — можно только порадоваться. Например, объёмные укладки blowouts, без которых нельзя представить супермоделей 90-х. Рассказываем, как сделать любимую причёску молодости вашей мамы.
Самая популярная причёска из 90-х снова стала модной летом-2023. Фото © Freepik / prostooleh
Самый понятный и в некотором плане простой способ — укладка на стайлер. Это такой гаджет с вращающимся цилиндром. После того как он сделал крупные и объёмные локоны, их остаётся только зафиксировать. Если стайлера нет, тут поможет фен и круглая щётка-браш. Расписываем по пунктам:
- Нанесите на корни волос фиксирующее средство для объёма перед укладкой.
- Высушите волосы феном, поднимая у корней и формируя локоны при помощи щётки.
- Закрепите получившиеся локоны лаком для волос.
Какая причёска из 90-х оказалась актуальной и в наше время. Фото © Freepik / kroshka-nastya
Есть ещё один способ, максимально аутентичный для причёски из девяностых, — можно просто накрутить волосы на крупные бигуди. Важный момент — накручивать бигуди нужно по направлению от лица вверх, так получится необходимый объём. Также специалисты советуют:
- Перед тем как наматывать прядь на бигуди, прогреть её феном.
- Затем закрепить её к бигуди с помощью невидимок.
- Снимая бигуди, фиксировать получившиеся кудри средством для лёгкой фиксации. Именно таким, чтобы не склеивало волосы.
Икона стиля Синди Кроуфорд — именно её причёска стала модной летом-2023. Фото © Getty Images / ImageDirect/ Frank Micelotta
То, что эта причёска вернулась в моду, — совершенно не удивительно. Объёмная укладка, как у иконы стиля Синди Кроуфорд, подойдёт практически ко всем формам лица, превратив любую женщину в супермодель. Учитывая, что для создания объёма нужно не так много дополнительных средств, что мешает попробовать вернувшийся тренд уже сегодня?
ТАСС / imago stock&people