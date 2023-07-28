Учёные выяснили, зачем пчёлы строят соты разного размера
Пчёлы и осы строят пяти- и семисторонние соты для плавного расширения размера ячеек при необходимости. К такому выводу пришли учёные, их новое исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.
Потребность увеличивать размер шестиугольных сот в своих гнёздах для выращивания новых самцов и маток натолкнула насекомых на новые идеи. Так, чтобы соты разного размера было проще совмещать, насекомые достраивают рядом пяти- и семисторонние соты.
Примечательно, что о такой тактике пчёл учёные знали и раньше, но считали это дефектом строительства. Закономерность обнаружили, когда проанализировали свыше 20 тысяч сот.
Ранее учёные выяснили причину, почему насекомых так тянет к свету. Специалисты впервые изучили полёт насекомых на свет, используя высокоскоростную камеру.
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